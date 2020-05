RBS vai passar Grêmio x Hamburgo pelo Mundial de 1983: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol, TV confirma retransmissão do jogo em que o time gaúcho conquistou o Mundial de Clubes em 1983

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TV Globo decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. Desde o último dia de 17 de maio, finais históricas de clubes brasileiros vem sendo transmitidas. No próximo domingo (31), os torcedores do poderão relembrar a conquista do Mundial de 1983, contra o Hamburgo.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio 2 x 1 Hamburgo DATA DA REPRISE Domingo, 31 de maio de 2020 LOCAL Estádio Olímpico de Tóquio - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Grêmio

O duelo terá transmissão ao vivo da RBS TV, na TV aberta para o território do Rio Grande do Sul.

SOBRE A FINAL DO MUNDIAL DE 1983

"Com dois golaços, de Portaluppi, Grêmio pra sempre campeão mundial!" 🥁🎺🎶



A madrugada de 11/12/1983 está marcada eternamente em nossa história. Há exatos 36 anos, vencíamos os alemães do Hamburgo por 2x1, no estádio Nacional de Tóquio, e conquistávamos o mundo! 🏆🇪🇪🇯🇵 pic.twitter.com/kimdTwf26b — Grêmio FBPA (de 🏡) (@Gremio) December 11, 2019

Quase 37 anos depois, os torcedores do Grêmio poderão relembrar a conquista do Mundial de 1983, quando a equipe gaúcha venceu o Hamburgo, da , por 2 a 1, com gols de Renato Gaúcho.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Grêmio: Mazaropi; Paulo Roberto, Baidek, De León, P.C. Magalhães; , Osvaldo (Bonamigo), P.C. Lima (Caio); Renato , Mário Sérgio e Tarciso. Técnico: Valdir Espinosa.

Escalação do Hamburgo: Stein; Wehmeyer, Jakobs, Hieronymus, Schröder; Groh, Rolff, Hartwig, Magath; Hansen e Wuttke. Técnico: Ernst Happel

Mais artigos abaixo

Mais times

A CAMPANHA DO GRÊMIO E DO HAMBURGO

O Grêmio conquistou a vaga à Copa Intercontinental em 1983 ao vencer a da América do mesmo ano, derrotando o , do .

O Hamburgo, por sua vez, foi campeão da Copa dos Campeões da Europa, antiga , ao vencer a , na final.