RB Salzburg x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (6), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

Campeão austríaco e italiano, respectivamente, RB Salzburg e Milan se enfrentam nesta terça-feira (6), na Red Bull Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming. começaram a temporada 2022/23 de forma igualmente positiva desta vez.

Embalada com a vitória sobre a rival Inter por 3 a 2 na última rodada do Campeonato Italiano, o Milan terá Rafael Leão comandando a equipe. Após especulações sobre o seu futuro, o jogador marcou cinco gols nesta temporada.

Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers são alternativas se Giroud for para o banco de reservas, Ante Rebic pode voltar ao elenco após sofrer uma pequena lesão contra o Sassuolo.

Do outro lado, o RB Salzburg fez uma grande campanha na UCL 21/22. Depois de ter encerrado na vice-liderança do Grupo G, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas, a equipe austríaca foi eliminada nas oitavas de final - empatou em 1 a 1 com o Bayern de Munique no jogo de ida, mas foram goleados na volta por 7 a 1.

Com grande fase de Noah Okafor e Fernando, Sesko pode aparecer no banco de reservas. Assim, o técnico Jaissle pode repetir a mesma equipe que venceu o WSG Tirol por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Austríaco.

Prováveis escalações

Possível escalação do RB SALZBURG: Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Fernando, Okafor.

Possível escalação do MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Desfalques da partida

Milan:

Alessandro Florenzi: lesionado

RB Salzburg:

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO RB Salzburg x Milan DATA 6 de setembro de 2022 LOCAL Red Bull Arena - Salzburgo, AUS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Srdjan Jovanović (SER)

Assistentes: Uroš Stojković e Milan Mihajlović (SER)

Quarto árbitro: Novak Simović (SER)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Últimos resultados e próximos jogos

RB Salzburg

JOGO CAMPEONATO DATA Unión Gurtn 0 x 3 RB Salzburg Copa da Áustria 30 de agosto de 2022 RB Salzburg 2 x 0 WSG Tirol Campeonato Austríaco 3 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ried x RB Salzburg Campeonato Austríaco 10 de setembro de 2022 12h (de Brasília) Chelsea x RB Salzburg Champions League 14 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Milan

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 0 x 0 MIlan Italiano 30 de agosto de 2022 Milan 3 x 2 Inter Italiano 3 de setembro de 2022

Próximas partidas