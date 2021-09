RB Salzburg x Lille: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), às 16h00 (de Brasília), na Red Bull Arena; veja acompanhar na internet

O RB Salzburg recebe o Lille, da França, nesta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League . A partida terá transmissão ao vivo no HBO Max , nova plataforma de streaming. Na Goal , o torcedor pode acompanhar aos lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Salzburg x Lille DATA Quarta-feira, 29 de setembro de 2021 LOCAL Red Bull Arena - Salzburgo, Áustria HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O RB busca a liderança do Grupo G, após empate com Sevilla / Foto: Getty Images

A HBO Max , na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O RB Salzburg recebe o Lille para disputar o primeiro lugar do Grupo G da Champions League.

No jogo passado, contra o Sevilla, o RB perdeu dois pênaltis, que poderiam ter dado a vitória na partida. No final, também com gols de pênalti, a partida terminou em 1 a 1.

O atual campeão francês vai ao jogo depois de duas apertadas vitórias por 2 a 1 no campeonato nacional. Na Champions, ficou apenas num empate sem gols contra o Wolfsburg.

Provável escalação do RB Salzburg: Kõhn; Ulmer, Wõber, Solet e Nissen; Camara; Seiwald e Sucic; Aaronson; Adeyemi e Sesko.

Provável escalação do Lille: Grbic; Çelik, Fonte, Botman e Gudmundsson; Ikoné, B. André, Onana e Weah; David e Yilmaz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB SALZBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 2 x 1 Reims Campeonato Francês 22 de setembro de 2021 Strasbourg 1 x 2 Lille Campeonato Francês 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Salzburg x Lille Liga dos Campeões da UEFA 29 de setembro de 2021 16h00 (de Brasília) Lille x Olympique de Marselha Campeonato Francês 03 de outubro de 2021 12h00 (de Brasília)

LILLE

JOGO CAMPEONATO DATA RB Salzburg 8 x 0 Kalsdorf Copa da Áustria 22 de setembro de 2021 Wolfsberger 0 x 2 RB Salzburg Campeonato Austríaco 25 de setembro de 2021

Próximas partidas