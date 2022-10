RB Salzburg x Dínamo Zagreb: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5) buscando a liderança do Grupo E na Liga dos Campeões; veja como acompanhar na tv e na internet

Nesta quarta-feira (05), na Red Bull Arena, na Áustria, o RB Salzburg recebe o Dínamo Zagreb pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Uefa. O confronto começa às 13h45 (de Brasília), quando os visitantes buscam sua segunda vitória no torneio, e os donos da casa, por outro lado, vão atrás da primeira. O jogo terá transmissão no canal Space, na tv por assinatura, e no streaming HBO Max.

O RB Salzburg estão na terceira posição do Grupo E com dois empates conquistados: tanto contra o Chelsea contra o Milan, a equipe ficou apenas no 1 a 1, apesar de serem duas grandes equipes. Pelo lado do Dínamo, o clube comandado por Ante Cacic venceu os Blues de Londres por 1 a 0 e foi derrotado pelos italianos por 3 a 1, mantendo-se na segunda colocação.

Orsic, do Dínamo, tem sido o grande destaque da equipe, o qual marcou os únicos gols em cada um dos jogos da equipe nesta edição do torneio. Da mesma forma, Okafor abriu o placar no primeiro jogo do RB Salzburg e empatou o segundo, com, também, dois tentos anotados.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB SALZBURG: Köhn; Dedic, Bernardo (Solet), Pavlovic e Ulmer; Capaldo, Seiwald e Kjaergaard; Sucic, Sesko e Okafor.

Escalação do provável DÍNAMO ZAGREB: Livakovic; Moharrami, Ristovski, Sutalo, Peric e Ljubicic; Ivanusec, Misic e Ademi; Petkovic e Orsic.

Desfalques

RB Salzburg

Sem desfalques confirmados.

Dínamo Zagreb

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Red Bull Arena - Salzburgo, Áustria

• Arbitragem: Andris Treimanis (árbitro), Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjoņņikovs (assistentes), Aleksandrs Golubevs (quarto-árbitro), Tiago Martins (VAR) e Benoît Millot (assistente de VAR).