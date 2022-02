RB Salzburg x Bayern de Munique: escalação, desfalques e mais do jogo pela Champions League 21/22

A bola vai rolar nesta quarta-feira (16) para RB Salzburg e Bayern de Munique, na Áustria, em partida válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Champions League, a partir das 17h (do horário de Brasília). Os Bávaros querem se redimir da goleada sofrida no último duelo da Bundesliga.

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern foi derrotado de virada para o VfL Bochum por 4 a 2. Do outro lado, o RB Salzburg segue com uma campanha impecável no campeonato austríaco, com 48 pontos em 19 jogos disputados.



O duelo pela Champions League, por sua vez, promete ser um daqueles com muitos gols, já que as equipes possuem boas médias de gols na competição.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o técnico Matthias Jaissle terá uma série de desfalques por lesão. Para isso, o treinador mandará para o jogo um time misto, com Adeyemi e Okafor no ataque.

Os Bávaros, comandados por Julian Nagelsmann, terão novamente desfalques importantes. A equipe não contará com Manuel Neuer, que se recuperando de cirurgia. Além disso, o treinador não terá Alphonso Davies, Leon Goretzka machucados, enquanto Jamal Musiala está afastado pela Covid-19.

Mais artigos abaixo

Dessa forma, a equipe alemã repetirá a escalação do último duelo da Bundesliga, com Tolisso figurando no time titular.

Possível escalação do RB Salzburg: Kohn; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer; Sucic, Camara, Siewald; Aaronson, Adeyemi e Okafor.

Possível escalação do Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Sule, Upamecano, Hernandez; Kimmich, Tolisso, Gnabry, Muller e Sane; Lewandowski.

DESFALQUES

RB SALZBURG:

BERNARDO: lesionado

BENJAMIM SESKO: lesionado

ZLATKO JUNOZOVIC: lesionado

ALBERT VALLCI: lesionado

OUSMANE DIAKITE: lesionado

BRYAN OKOH: lesionado

SEKOU KOITA: lesionado

BAYERN DE MUNIQUE:

ALPHONSO DAVIES: lesionado

JAMAL MUSIALA: afastado por Covid-19

LEON GORETZKA: lesionado

MANUEL NEUS: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre RB Salzburg será transmitido ao vivo pelo Canal Space, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming, nesta quarta-feira (16). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.