RB Salzburg x Atlético de Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo é válido pela última rodada do grupo A da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela última rodada do grupo A da Liga dos Campeões da Uefa, o viaja para enfrentar o em jogo decisivo nesta quarta-feira (9), na Red Bull Arena, às 17h (de Brasília). A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Salzburg x Atlético de Madrid DATA Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 LOCAL Red Bull Arena, Salzburg - Áustria HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

É duelo decisivo na Liga dos Campeões: quem vencer entre RB Salzburg e Atlético de Madrid está nas oitavas de final. Em caso de empate, a vantagem é dos Colchoneros.

Ambos, porém, contam com desfalques. Os austríacos irão sem Diakite, Diarra e Bernede, enquanto os espanhóis não tem titulares como Renan Lodi, Carrasco e Diego Costa. Vrsaljko e Manu Sánchez também estão de fora. Luis Suárez, entretanto, deve voltar.

Provável escalação do RB Salzburg: Stankovic; Ulmer, Wober, Ramalho e Kristensen; Szoboszlai, Junuzovic, Camara e Mwepu; Daka e Koita.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Ñiguez e Vitolo; João Félix e Correa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB Salzburg

JOGO CAMPEONATO DATA Lokomotiv Moscow 1 x 3 RB Salzburg Liga dos Campeões da Uefa 1 de dezembro de 2020 Admira 1 x 0 RB Salzburg 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Salzburg x LASK Bundesliga 13 de dezembro de 2020 13h (de Brasília) RB Salzburg x Rapid Wien Copa da Áustria 16 de dezembro de 2020 16h30 (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 1 x 1 de Munique Liga dos Campeões da Uefa 1 de dezembro de 2020 Atlético de Madrid 2 x 0 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas