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RB Salzburg x Ararat Armenia: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 12:45 Red Bull Arena

O RB Salzburg recebe o Ararat Armenia pela Europa League. A partida será disputada na Red Bull Arena, em Salzburgo.

Para o time da casa, o objetivo na fase de liga é não perder contato com os adversários à frente. Na 26ª posição, o Salzburg não está onde o clube gostaria de estar na tabela.

Os resultados recentes são irregulares. No domingo, o Salzburg perdeu por 1 a 0 para o Austria Viena, fora de casa, pela Bundesliga. Antes, havia vencido o Sturm Graz por 4 a 3 como visitante. Na Europa League, o time de Danny Röhl perdeu seu último jogo para o RSC Anderlecht por 2 a 0.

O Ararat Armenia chega na 36ª posição e também somou poucos pontos até agora. Perdeu por 4 a 0 para o AZ Alkmaar e por 3 a 2 para o Torreense.

No campeonato nacional, a situação do time comandado por Tulipa é melhor. Na liga armênia, o Ararat venceu recentemente Van, Gandzasar e FC Noah.

O Salzburg quer dar a volta por cima diante de sua torcida, enquanto o Ararat precisa urgentemente de pontos. Veja a seguir onde assistir à partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com RB Salzburg e Ararat Armenia?

O RB Salzburg venceu três dos últimos cinco jogos oficiais e perdeu dois, sem empates. Na partida mais recente, em 22 de novembro, perdeu por 1 a 0 para o Austria Viena, fora de casa. Antes, venceu o Austria Lustenau por 5 a 1 e o Sturm Graz por 4 a 3 como visitante. Ao todo, o Salzburg marcou 12 gols e sofreu 9.

O Ararat Armenia também soma três vitórias e duas derrotas. Em seu jogo mais recente, em 20 de novembro, o clube venceu o Van por 2 a 1. Antes, bateu o Gandzasar por 3 a 0 e perdeu para o Torreense (3 a 2) e o AZ Alkmaar (4 a 0). O saldo de gols nesses cinco jogos é zero, com 9 marcados e 9 sofridos.

RB Salzburg x Ararat Armenia: escalações

RB Salzburg x Ararat Armenia: retrospecto recente

RB Salzburg x Ararat Armenia: histórico de confrontos diretos

RB Salzburg x Ararat Armenia: classificação