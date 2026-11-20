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RB Leipzig x VfL Wolfsburg: horário da partida

Bundesliga - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 10:00

O RB Leipzig enfrenta o VfL Wolfsburg pela Google Pixel Bundesliga feminina. A partida faz parte da 11ª rodada e coloca frente a frente equipes em situações bem diferentes na tabela.

A temporada do RB Leipzig tem sido decepcionante até aqui. A equipe da Saxônia ocupa a décima posição na tabela e atravessa uma fase ruim: perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo a derrota por 5 a 1 para o Eintracht Frankfurt no último fim de semana.

O VfL Wolfsburg, por outro lado, vive boa fase. A equipe da Baixa Saxônia está em segundo lugar na tabela e venceu quatro de suas últimas cinco partidas. No entanto, perdeu por 4 a 1 para o Bayern de Munique no jogo mais recente e agora buscará a recuperação.

O histórico do confronto direto é amplamente favorável ao Wolfsburg: a equipe venceu os quatro duelos anteriores contra o Leipzig pela Bundesliga, o mais recente por 3 a 2, em maio de 2026.

Quem quiser acompanhar a partida ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com RB Leipzig e VfL Wolfsburg?

O RB Leipzig chega à partida com um retrospecto ruim: venceu apenas um dos últimos cinco jogos oficiais e perdeu quatro. No jogo mais recente, foi derrotado por 5 a 1 pelo Eintracht Frankfurt. O Leipzig também perdeu por 5 a 1 para o Bayern de Munique. A única vitória da equipe da Saxônia foi fora de casa contra o Freiburg, por 3 a 0.

O VfL Wolfsburg, por sua vez, apresenta uma fase bem melhor: são quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Pela Bundesliga, a equipe venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 1 e o 1. FC Köln por 3 a 0, entre outros resultados. A única derrota foi por 4 a 1 no confronto de ponta contra o Bayern de Munique. Na Copa da Alemanha feminina, o Wolfsburg goleou o TSG 1899 Hoffenheim por 8 a 0.

RB Leipzig x VfL Wolfsburg: escalações

RB Leipzig x VfL Wolfsburg: momento das equipes

RB Leipzig x VfL Wolfsburg: histórico de confrontos diretos

RB Leipzig x VfL Wolfsburg: tabelas de classificação