RB Leipzig x Tottenham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Spurs precisam vencer por dois gols de diferença para avançar na Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o entra em campo contra o nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x Tottenham DATA Terça-feira, 10 de março de 2020 LOCAL Red Bull Arena - HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Spurs buscam a classificação na UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM

Precisando vencer por dois gols de diferença após a derrota em casa no primeiro jogo, a equipe de José Mourinho entra em campo pressionada pelo resultado positivo.

Os Spurs seguem sem contar com Harry Kane, Moussa Sissoko e Son Heung-Min, além de Steven Bergwijn, com uma lesão no tornozelo.

Serge Aurier pode iniciar entre os 11 titulares, mas é improvável que Ben Davies apareça.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Ben Davies; Ndombele, Winks, Lo Celso; Lucas Moura, Alli, Bergwijn

RB LEIPZIG

Do outro lado, a equipe alemã poderá contar com o retorno de Dayot Upamecano, após ter cumprido suspensão no jogo de ida.

O técnico Julian Nagelsmann não deverá fazer grandes alterações na equipe titular que venceu em Londres por 1 a 0.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg; Sabitzer, Haidara, Laimer, Angeliño; Nkunku, Werner, Poulsen

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 1 (2) x (3) 1 Copa da 4 de março 1 x 1 Tottenham Premier League 7 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tottenham x Premier League 15 de março 13h30 (de Brasília) Tottenham x Premier League 20 de março 17h (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 1 x 1 1 de março 0 x 0 RB Leipzig Bundesliga 7 de março

