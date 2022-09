RB Leipzig x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (6), pela primeira rodada do grupo F da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Leipzig e Shakhtar Donetsk entram em campo nesta terça-feira (6), na RB Arena de Leipzig, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo F da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, no streaming.

O RB Leipzig vem de derrota dolorida sofrida no fim de semana, mas agora "vira a chave" para a principal competição europeia. Olmo, Klostermann e Poulsen são baixar confirmadas devido a lesão. No ataque, Timo Werner e Nkunku são as esperanças de gols.

Do outro lado, o Shakhtar não tem desfalques confirmados para o duelo desta terça, e vem de uma sequência de vitórias pelo campeonato nacional.

Prováveis escalações

Possível escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Forsberg, Raum; Szoboszlai; Nkunku, Werner.

Possível escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Mykhaylichenko, Matvienko, Bondar, Konoplya; Mudryk, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Petryak; Sikan.

Desfalques da partida

RB Leipzig:

Dani Olmo, Lukas Klostermann e Yussuf Poulsen: departamento médico.

Shakhtar Donetsk:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO RB Leipzig x Shakhtar Donetsk DATA Terça-feira, 6 de setembro de 2022 LOCAL RB Leipzig Arena, Leipzig - ALE HORÁRIO 1h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

RB Leipzig

JOGO CAMPEONATO DATA Frankfurt 4 x 0 RB Leipzig Bundesliga 3 de setembro de 2022 Teuttonia 0 x 8 RB Leipzig Bundesliga 30 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Dortmund Bundesliga 10 de setembro de 2022 10h30 (de Brasília) Real Madrid x RB Leipzig Champions League 14 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Shakhtar Donetsk

JOGO CAMPEONATO DATA Rukh Lviv 0 x 1 Shakhtar Campeonato Ucraniano 2 de setembro de 2022 Shakhtar 1 x 0 Kryvbas Rih Campeonato Ucraniano 28 de agosto de 2022

Próximas partidas