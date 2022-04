RB Leipzig x Rangers: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal da Europa League 21/22

A bola vai rolar nesta quinta-feira (28) para RB Leipzig x Rangers, pelo jogo de ida da semifinal da Europa League, a partir das 16h (de Brasília), na Red Bull Arena.

Depois de encerrar em terceiro lugar do Grupo A da Champions League, os alemães entraram na segunda fase da Liga Europa e eliminaram o Real Sociedad por 5 a 3 no placar agregado, enquanto nas oitavas deixaram para trás o Spartak Moscou, e a Atalanta nas quartas.

Já o Rangers terminou a fase de grupos em segundo lugar do Grupo A, com oito pontos, enquanto na segunda fase eliminou o Borussia Dortmund. No mata-mata, Estrela Vermelha e Braga foram as vítimas nas oitavas e quartas, respectivamente.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Red Bull Arena, o RB Leipiz tem vários problemas de suspensão. Willi Orban, Mohamed Simakan e Kevin Kampl estão fora. Assim, Nordi Mukiele e Lukas Klostermann podem aparecer na defesa, enquanto Dani Olmo é o favorito para assumir a criação.

Do outro lado, o Rangers terá os retornos de John Lundstram, Joe Aribo e Ryan Kent, poupados na vitória sobre o Motherwell, pelo Campeonato Escocês.

Porém, o técnico Domenico Tedesco não poderá com Roofe, Alfredo Morelos e Ramsey.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Adams, Angelino; Olmo; Nkuku, Silva.

Possível escalação do Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey; Kamara, Lundstram, Jack; Aribo, Sakala, Kent.

DESFALQUES

RB LEIPZIG:

Willi Orban, Mohamed Simakan e Kevin Kampl: suspensos

RANGERS:

Roofe, Alfredo Morelos e Ramsey: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre RB Leipzig e Rangers será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, nesta quinta-feira (28).