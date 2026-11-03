RB Leipzig x Man City: prévia da Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

O Man City viaja até a Red Bull Arena, em Leipzig, para um jogo da Champions League após duas derrotas consecutivas na Premier League. Enzo Maresca conseguirá recolocar o time nos trilhos? A partida começa às 16h (EST) e às 18h (GMT) de quarta-feira, 4 de novembro.

Maresca está sob pressão no City?

O City perdeu dois jogos seguidos na Premier League, para Aston Villa e Brighton, e foi ultrapassado pelo campeão Arsenal na liderança. Maresca lamentou um erro individual de Matheus Nunes na derrota para o Brighton no fim de semana. O City começou esta campanha na Champions League com uma vitória por 2 a 0 sobre o Porto, seguida por uma derrota em casa por 4 a 2 para o PSG e uma goleada por 5 a 1 sobre o AEK Athens. O artilheiro norueguês Erling Haaland já marcou quatro gols na competição nesta temporada. Com 12 gols em oito jogos contra o Leipzig ao longo da carreira, ele chega confiante para este confronto.

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Leipzig começa a engrenar sob o comando de Demichelis

O RB Leipzig tem motivos para estar confiante: venceu os últimos cinco jogos em casa, considerando todas as competições, sem sofrer nenhum gol nessa sequência. Fora de casa, porém, sofreu derrotas pesadas nesta temporada, especialmente contra Como e Real Madrid na Champions League, ambas por 4 a 1. Também foi goleado por 6 a 1 pelo Bayern de Munique em meados de outubro. Ainda assim, Martin Demichelis certamente se anima com o desempenho da equipe em casa, onde marcou 19 gols nos últimos cinco jogos. Ao todo, são dez vitórias consecutivas como mandante, incluindo o triunfo por 1 a 0 sobre o PSV nesta competição.

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Estatísticas e notícias sobre lesões

Maxime Estève não participou da vitória do Leipzig sobre o Schalke no fim de semana. Antoine Semenyo foi o único desfalque por lesão do Man City contra o Brighton no fim de semana.

Erling Haaland marcou 12 gols em oito jogos contra o Leipzig ao longo da carreira.

Antonio Nusa, compatriota de Haaland, marcou um gol e deu quatro assistências nos últimos três jogos do Leipzig.

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