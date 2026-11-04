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UEFA Champions League na TV

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RB Leipzig x Manchester City: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

O jogo entre RB Leipzig e Manchester City começa em 04/11/2026, às 21h.

RB Leipzig x Manchester City ao vivo hoje: quem transmite na TV e no streaming?

O jogo da Champions League entre RB Leipzig e Manchester City será transmitido ao vivo pelo DAZN. A partida estará disponível em transmissão ao vivo pela plataforma.

Os destaques da semana: o que aconteceu com RB Leipzig e Manchester City?

O RB Leipzig chega ao confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Schalke 04 por 2 a 0 fora de casa, pela Bundesliga. Antes disso, a equipe goleou o Elversberg por 4 a 0. As duas derrotas nesse período foram para o Real Madrid (4 a 1 na Champions League) e o Bayern de Munique (6 a 1 na Bundesliga). Ao todo, o Leipzig marcou 12 gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.

O Manchester City venceu dois e perdeu dois dos últimos cinco jogos oficiais, além de ter empatado uma vez. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Brighton, pela Premier League. Antes disso, o City goleou o AEK Atenas por 5 a 1 na Champions League. Ao todo, o City marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

RB Leipzig x Manchester City: escalações

RB Leipzig x Manchester City: retrospecto recente

RB Leipzig x Manchester City: histórico de confrontos diretos

RB Leipzig x Manchester City: as tabelas de classificação