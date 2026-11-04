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RB Leipzig x Manchester City hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Leipzig x Manchester City
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Manchester City
Liga dos Campeões

O RB Leipzig enfrenta o Manchester City pela Liga dos Campeões. Mas onde assistir ao jogo ao vivo hoje na TV e pela internet?

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RB Leipzig x Manchester City: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Red Bull Arena Leipzig

O jogo entre RB Leipzig e Manchester City começa em 04/11/2026, às 21h.

RB Leipzig x Manchester City ao vivo hoje: quem transmite na TV e no streaming?

O jogo da Champions League entre RB Leipzig e Manchester City será transmitido ao vivo pelo DAZN. A partida estará disponível em transmissão ao vivo pela plataforma.

Os destaques da semana: o que aconteceu com RB Leipzig e Manchester City?

O RB Leipzig chega ao confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Schalke 04 por 2 a 0 fora de casa, pela Bundesliga. Antes disso, a equipe goleou o Elversberg por 4 a 0. As duas derrotas nesse período foram para o Real Madrid (4 a 1 na Champions League) e o Bayern de Munique (6 a 1 na Bundesliga). Ao todo, o Leipzig marcou 12 gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.

O Manchester City venceu dois e perdeu dois dos últimos cinco jogos oficiais, além de ter empatado uma vez. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Brighton, pela Premier League. Antes disso, o City goleou o AEK Atenas por 5 a 1 na Champions League. Ao todo, o City marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

RBL

RBL - Sequência

FCB
D6-1
RMA
D4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MCI

MCI - Sequência

IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RB Leipzig x Manchester City: escalações

Escalações de Leipzig x Manchester City

4-3-3
Leipzig crest
Leipzig
RBL
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuN. El AynaouiN. El AynaouiC. BaumgartnerC. BaumgartnerE. BanzuziE. BanzuziR. CruzR. CruzA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaG. DonnarummaG. DonnarummaN. O'ReillyN. O'ReillyM. NunesM. NunesA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezI. NdiayeI. NdiayeE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
Leipzig

Time titular

Manchester City

Reservas

Técnico

  • M. Demichelis
  • E. Maresca
Leipzig

Lesões e suspensões

Manchester City

RB Leipzig x Manchester City: retrospecto recente

RBL

RBL - Sequência

FCB
D6-1
RMA
D4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MCI

MCI - Sequência

IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RB Leipzig x Manchester City: histórico de confrontos diretos

Confrontos

LeipzigEmpateManchester City
1
1
3
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
6Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

RB Leipzig x Manchester City: as tabelas de classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
V
V
V
V
3
ArsenalArsenalARS
431072+510
V
E
V
V
4
BétisBétisBET
431074+310
E
V
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
7
ComoComoCOM
4301115+69
V
V
D
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
D
V
V
V
9
Club BruggeClub BruggeCLB
4301106+49
V
V
V
D
10
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
11
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
421195+47
E
V
D
V
13
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
421154+17
E
V
D
V
15
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
16
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
4121611-55
V
E
D
E
20
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
22
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
23
PSVPSVPSV
411223-14
D
V
D
E
24
Sabah FKSabah FKSAB
411247-34
E
D
V
D
25
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
26
LeipzigLeipzigRBL
411238-54
E
D
V
D
27
NapoliNapoliNAP
410358-33
D
V
D
D
28
PortoPortoPOR
410336-33
V
D
D
D
29
LensLensRCL
410338-53
D
D
D
V
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
31
AEK AthensAEK AthensAEK
4103511-63
D
D
D
V
32
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
33
VikingVikingVIK
4022610-42
E
D
E
D
34
Slavia PragaSlavia PragaSLP
401348-41
D
E
D
D
35
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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