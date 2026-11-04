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UEFA Champions League na TV
RB Leipzig x Manchester City: horário do jogo
O jogo entre RB Leipzig e Manchester City começa em 04/11/2026, às 21h.
RB Leipzig x Manchester City ao vivo hoje: quem transmite na TV e no streaming?
O jogo da Champions League entre RB Leipzig e Manchester City será transmitido ao vivo pelo DAZN. A partida estará disponível em transmissão ao vivo pela plataforma.
Os destaques da semana: o que aconteceu com RB Leipzig e Manchester City?
O RB Leipzig chega ao confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Schalke 04 por 2 a 0 fora de casa, pela Bundesliga. Antes disso, a equipe goleou o Elversberg por 4 a 0. As duas derrotas nesse período foram para o Real Madrid (4 a 1 na Champions League) e o Bayern de Munique (6 a 1 na Bundesliga). Ao todo, o Leipzig marcou 12 gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.
O Manchester City venceu dois e perdeu dois dos últimos cinco jogos oficiais, além de ter empatado uma vez. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Brighton, pela Premier League. Antes disso, o City goleou o AEK Atenas por 5 a 1 na Champions League. Ao todo, o City marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.
RB Leipzig x Manchester City: escalações
Escalações de Leipzig x Manchester City
Time titular
Reservas
Técnico
- M. Demichelis
- E. Maresca
RB Leipzig x Manchester City: retrospecto recente
RB Leipzig x Manchester City: histórico de confrontos diretos
Confrontos
RB Leipzig x Manchester City: as tabelas de classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
V
V
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|2
|4
|4
|0
|0
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|7
|+6
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V
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|3
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|3
|1
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|2
|+5
|10
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E
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|3
|0
|1
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|0
|1
|8
|4
|+4
|9
V
D
V
V
|11
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
V
E
E
V
|12
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|+4
|7
E
V
D
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|13
|4
|2
|1
|1
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|+3
|7
D
E
V
V
|14
|4
|2
|1
|1
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E
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D
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|15
|4
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|0
|2
|8
|6
|+2
|6
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D
D
|16
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|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
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|4
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|0
|2
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|6
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D
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|0
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V
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D
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E
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|+2
|4
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|4
|1
|1
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|0
|4
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|4
|1
|1
|2
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|2
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|-1
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D
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|24
|4
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|1
|2
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|7
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|1
|1
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E
D
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|26
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|1
|1
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E
D
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|3
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D
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|5
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|33
|4
|0
|2
|2
|6
|10
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|2
E
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|34
|4
|0
|1
|3
|4
|8
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|1
D
E
D
D
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|0
|1
|3
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|-6
|1
E
D
D
D
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|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
D
D
D
D