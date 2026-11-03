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RB Leipzig x Manchester City ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Leipzig x Manchester City
Leipzig
Manchester City
Liga dos Campeões

O RB Leipzig enfrenta o Manchester City na Champions League. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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RB Leipzig x Manchester City: horário de início

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Red Bull Arena Leipzig

O jogo entre RB Leipzig e Manchester City começa em 4 de novembro de 2026, às 21h.

RB Leipzig x Manchester City ao vivo hoje: quem transmite na TV e no streaming?

O jogo da Liga dos Campeões entre RB Leipzig e Manchester City será transmitido ao vivo pelo DAZN. A partida estará disponível na plataforma por streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com RB Leipzig e Manchester City?

O RB Leipzig chega ao confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Schalke 04 por 2 a 0 fora de casa, pela Bundesliga. Antes, a equipe havia superado o Elversberg por 4 a 0. As duas derrotas nesse período foram para o Real Madrid (4 a 1 na Liga dos Campeões) e para o Bayern de Munique (6 a 1 na Bundesliga). Ao todo, o Leipzig marcou 12 gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.

O Manchester City venceu dois e perdeu dois dos últimos cinco jogos oficiais, além de registrar um empate. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Brighton, pela Premier League. Antes, o City havia goleado o AEK Atenas por 5 a 1 na Liga dos Campeões. Ao todo, o City marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

RBL

RBL - Sequência

FCB
D6-1
RMA
D4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MCI

MCI - Sequência

IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RB Leipzig x Manchester City: escalações

Prováveis escalações de Leipzig x Manchester City

4-3-3
Leipzig crest
Leipzig
RBL
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiC. BaumgartnerC. BaumgartnerR. CruzR. CruzA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolA. KhusanovA. KhusanovR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
Leipzig

Time titular

Manchester City

Técnico

  • M. Demichelis
  • E. Maresca

RB Leipzig x Manchester City: forma recente

RBL

RBL - Sequência

FCB
D6-1
RMA
D4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MCI

MCI - Sequência

IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

RB Leipzig x Manchester City: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

LeipzigEmpateManchester City
1
1
3
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
6Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

RB Leipzig x Manchester City: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
6
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
8
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
16
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
22
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
23
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
24
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
26
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
27
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
38
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
39
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
40
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
44
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
45
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
51
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
52
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
53
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
54
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
56
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
60
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
65
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
66
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
70
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
71
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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