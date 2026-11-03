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RB Leipzig x Manchester City: horário de início
O jogo entre RB Leipzig e Manchester City começa em 4 de novembro de 2026, às 21h.
RB Leipzig x Manchester City ao vivo hoje: quem transmite na TV e no streaming?
O jogo da Liga dos Campeões entre RB Leipzig e Manchester City será transmitido ao vivo pelo DAZN. A partida estará disponível na plataforma por streaming.
Assuntos da semana: o que aconteceu com RB Leipzig e Manchester City?
O RB Leipzig chega ao confronto com três vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Schalke 04 por 2 a 0 fora de casa, pela Bundesliga. Antes, a equipe havia superado o Elversberg por 4 a 0. As duas derrotas nesse período foram para o Real Madrid (4 a 1 na Liga dos Campeões) e para o Bayern de Munique (6 a 1 na Bundesliga). Ao todo, o Leipzig marcou 12 gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.
O Manchester City venceu dois e perdeu dois dos últimos cinco jogos oficiais, além de registrar um empate. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Brighton, pela Premier League. Antes, o City havia goleado o AEK Atenas por 5 a 1 na Liga dos Campeões. Ao todo, o City marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos.
RB Leipzig x Manchester City: escalações
Prováveis escalações de Leipzig x Manchester City
RB Leipzig x Manchester City: forma recente
RB Leipzig x Manchester City: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
RB Leipzig x Manchester City: as tabelas
|#
|J
|V
|E
|D
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|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
V
V
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|2
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
V
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|4
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D
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V
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|9
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|+7
|8
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E
E
V
|16
|4
|2
|1
|1
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|+3
|7
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E
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V
|18
|4
|2
|0
|2
|8
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|-1
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V
V
D
D
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|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
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D
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|23
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
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|24
|3
|2
|0
|1
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|+3
|6
V
V
D
|25
|4
|2
|0
|2
|8
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|+2
|6
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D
D
|26
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
V
V
D
D
|27
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
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D
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|3
|1
|0
|2
|3
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|-5
|3
D
D
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|6
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D
D
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|4
|1
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|4
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|3
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D
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|0
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|1
E
D
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|38
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|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
D
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|39
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|1
|1
|2
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|4
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|4
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E
|40
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|1
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|2
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|0
|4
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|44
|4
|1
|1
|2
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D
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V
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|1
|1
|2
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D
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|51
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
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|3
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|1
E
D
D
D
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|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|71
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
D
D
D
D