RB Leipzig x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida amistosa acontece nesta quinta-feira (21); veja como acompanhar na TV e na internet

RB Leipzig e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira (21), em na Red Bull Arena Leipzig, às 14h15 (de Brasília), em amistoso preparatório para a temporada 2022-23. A partida não será transmitida para o Brasil.

O RB Leipzig terá os desfalques de Gvardiol e Poulsen, lesionados, enquanto Lookman, com dor no tornozelo, é dúvida. O time alemão faz os últimos ajustes antes de estrear na temporada 2022/23, contra o Bayer, pela Supercopa da Alemanha.

Do outro lado, o Liverpool também tem uma longa lista de jogadores que não vão a campo nesta quinta-feira, com destaque para Alisson, com problema abdominal. No ataque, Mohamed Salah deve surgir entre os titulares. Os Reds também se preparam para disputar a Supercopa da Inglaterra, contra o Manchester City.

Prováveis escalações

Possível escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Simakan, Orban; Mukiele, Haidara, Kampl, Halstenberg; Nkunku, Forsberg; Sorloth.

Possível escalação do Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Thiago; Salah, Nunez, Diaz.

Desfalques da partida

RB Leipzig:

Gvardiol e Pulsen: lesionados.

Liverpool:

Diogo Jota, Alisson, Chamberlain, Gordon, Kelleher e Ramsay: departamento médico.

Quando é?

JOGO RB Leipzig x Liverpool DATA Quinta-feira, 21 de julho de 2022 LOCAL Red Bull Arena Leipzig, Leipzig - ALE HORÁRIO 14h15 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

RB Leipzig

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 3 x 1 Southampton Amistoso 16 de julho de 2022 Rangers 3 x 1 RB Leipzig Europa League 5 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Bayern Supercopa da Alemanha 30 de julho de 2022 15h30 (de Brasília) Stuttgart x RB Leipzig Bundesliga 7 de agosto de 2022 10h30 (de Brasília)

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 0 Crystal Palace Amistoso 15 de julho de 2022 Manchester United 4 x 0 Liverpool Amistoso 12 de julho de 2022

Próximas partidas