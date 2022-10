RB Leipzig x Celtic: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (5), pela terceira rodada do grupo F da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Leipzig recebe o Celtic nesta quarta-feira (5), às 13h45 (de Brasília), na RB Arena, pela terceira rodada do Grupo F da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na TNT Sports, na TV fechada, e no HBO Max, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ainda sem vencer no campeonato, o RB Leipzig sabe que precisa somar pontos em casa para seguir na briga por uma vaga na próxima fase, ou na Liga Europa. A única baixa certa no time alemão é Dani Olmo, com lesão nos ligamentos.

Do outro lado, o Celtic está na terceira posição da chave com 1 ponto e quer surpreender o adversário. Os escoceses não terão Carl Starfelt e Georgios Giakumakis, machucados.

Escalações:

Escalação do provável RB LEIPZIG: Gulasci; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Kampl, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Nkunku; Werner.

Escalação do provável CELTIC: Hart; Juranovic, Welsh, Jenz, Taylor; Hatate, McGregor, O'Riley; Abada, Furuhashi, Jota.

Desfalques

RB Leipzig

Dani Olmo, machucado, é desfalque no time alemão.

Celtic

Carl Starfelt e Georgios Giakumakis, lesionados, são baixas nos escoceses.

Quando é?

• Data: 5 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: RB Leipzig Arena, Leipzig - ALE