RB Leipzig x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo de grandes equipes neste final de semana: o Borussia Dortmund viaja para enfrentar o RB Leipzig, neste sábado (6), às 14h30 (de Brasília), na Red Bull Arena, em jogo válido pela 11ª rodada da Bundesliga. O jogo tem transmissão ao vivo pelo aplicativo do One Football. Pela Goal , você pode acompanhar o duelo ao vivo clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x Borussia Dortmund DATA Sábado, 6 de outubro de 2021 LOCAL Red Bull Arena - Leipzig, Alemanha HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O One Football, por streaming, transmite o duelo deste sábado (6). Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, o RB Leizpig está na oitava posição, abaixo do que está acostumado nos últimos anos.

Orban, Halstenberg, Klostermann e Saracchi são os desfalques da equipe, que terá que focar na Bundesliga após ser eliminada precocemente na Champions.

Já Marco Rose e o Borussia Dortmund seguem sem seu grande artilheiro: Erling Haaland está fora de combate até o final de 2021, com uma lesão na coxa. Raphael Guerreiro, Schulz, Emre Can também não devem estar à disposição. Dahoud e Wolf, por sua vez, são dúvidas.

Para o confronto, é possível que Passlack tenha que atuar no lado esquerdo, dadas as lesões. O lado bom é que Zagadou está de volta e tende a ser opção no banco de reservas.

Back together in ⚫️🔴🟡 pic.twitter.com/9fErSgI3Nr — Borussia Dortmund (@BVB) November 5, 2021

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Passlack, Hummels, Akanji e Meunier; Witsel e Bellingham; Hazard, Brandt e Reus; Malen.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulácsi; Gvardiol, Haidara, Simakan e Mukiele; Nkunku, Adams, Kampl e Szoboszlai; Forsberg e André Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 2 x 0 Colônia Bundesliga 30 de outubro de 2021 Borussia Dortmund 1 x 3 Ajax Liga dos Campeões da Uefa 3 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x Stuttgart Bundesliga 20 de novembro de 2021 11h30 (de Brasília) Sporting x Borussia Dortmund Liga dos Campeões da Uefa 24 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht Frankfurt 1 x 1 RB Leipzig Bundesliga 30 de outubro de 2021 RB Leipzig 2 x 2 PSG Liga dos Campeões da Uefa 3 de novembro de 2021

Próximas partidas