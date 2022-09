RB Leipzig x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Duelo será neste sábado (10), pela sexta rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Leipzig recebe o Borussia Dortmund na manhã deste sábado (10), na RB Arena, às 10h30 (de Brasília), em jogaço válido pela sexta rodada da Bundesliga. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

O RB Leipzig quer se recuperar de um mau início na temporada e deixar para trás a goleada sofrida para o Shakhtar no meio da semana, pela estreia da Champions League. O time mandante é o 11º colocado, com cinco pontos até o momento, e segue sem ter Dani Olmo, Lukas Klostermann e Youssouf Poulsen, lesionados.

Do outro lado, o Borussia Dortmund vem de vitória no meio da semana pela Liga dos Campeões, e entra em campo de olho na liderança do Alemão. O time aurinegro é o vice-líder, com 12 pontos, empatado com o Freiburg. Thorgan Hazard, machucado, é o único desfalque.

Escalações:

Escalação do provável RB LEIPZIG: Gulasci; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Raum; Forsberg; Nkunku, Werner.

Escalação do provável BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Brandt, Reus, Reyna; Modeste.

Desfalques

RB Leipzig

Dani Olmo, Lukas Klostermann e Youssouf Poulsen, machucados, são baixas no time mandante.

Borussia Dortmund

Thorgan Hazard, lesionado, é desfalque do time aurinegro.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 10h30 (de Brasília)

• Local: RB Arena de Leipzig, Leipzig - ALE