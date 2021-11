RB Leipzig x PSG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Sem Lionel Messi, o PSG enfrenta o RB Leipzig nesta quarta-feira (3), às 17h (de Brasília), na Red Bull Arena Leipzig, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2021/22. A partida terá transmissão ao vivo na plataforma de streaming HBO Max. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja mais informações da partida:

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x PSG DATA Quarta-feira, 3 de novembro de 2021 LOCAL Red Bull Arena Leipzig - Leipzig, ALE HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG busca o título inédito da Liga dos Campeões/ Foto: Getty

A HBO Max, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando emplacar a terceira vitória consecutiva para se manter na liderança do grupo A, o PSG entra em campo sem um de seus principais jogadores.

Sem Lionel Messi, com um desconforto muscular e dor no joelho, Pochettino deve formar o trio de ataque com Di Maria, Neymar e Mbappé, que se recuperou de uma infecção no ouvido.

Achraf Hakimi perdeu a vitória sobre o Lille por suspensão, mas deve substituir Thilo Kehrer, enquanto Juan Bernat começou pela primeira vez em mais de um ano na última sexta-feira (29), embora Nuno Mendes deva retomar entre os 11.

Já o RB Leipzig, com três derrotas e na lanterna do grupo, ainda não venceu na Liga dos Campeões.

A dupla defensiva Lukas Klostermann e Marcel Halstenberg devem permanecer ausentes, assim como Brian Brobbey e Marcelo Saracchi.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Herrera; Messi, Mbappe, Icardi.

Provável escalação do RB Leipzig: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Herrera, Gueye, Wijnaldum; Di Maria, Mbappe, Neymar.

A campanha do PSG na Liga dos Campeões 21/22

Brugges 1 x 1 PSG - 15 de setembro de 2021

PSG 2 x 0 Manchester City - 28 de setembro de 2021

PSG 3 x 2 RB Leipzig - 19 de outubro de 2021

A campanha do RB Leipzig na Liga dos Campeões 21/22

Manchester City 6 x 3 RB Leipzig - 15 de setembro de 2021

RB Leipzig 1 x 2 Brugges - 28 de setembro de 2021

PSG 3 x 2 RB Leipzig - 19 de outubro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique de Marselha 0 x 0 PSG Ligue 1 24 de outubro de 2021 PSG 2 x 1 Lille Ligue 1 29 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bordeaux x PSG Ligue 1 6 de novembro de 2021 17h (de Brasília) PSG x Nantes Ligue 1 20 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA Babelsberg 03 0 x 1 RB Leipzig Copa da Alemanha 26 de outubro de 2021 Eintracht 1 x 1 RB Leipzig Bundesliga 30 de outubro de 2021

Próximas partidas