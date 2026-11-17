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O RB Leipzig deve contratar em definitivo Brajan Gruda, atacante emprestado pelo Brighton & Hove Albion, em 2027, ao acionar uma obrigação de compra de € 30 milhões. O clube da Bundesliga decidiu garantir a permanência do jogador de 22 anos, convocado pela Alemanha, apesar do interesse contínuo do Bayern de Munique.

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Atacante alemão encaminha transferência definitiva

Segundo a Sky, o Leipzig já estabeleceu as condições necessárias para manter Gruda em definitivo após o atual empréstimo pelo clube da Premier League. O acordo de compra obrigatória inclui bônus por desempenho que elevarão o valor total da transferência a € 30 milhões quando a cláusula for acionada no próximo ano. Além disso, o ex-atacante do Mainz já acertou um contrato para permanecer na Red Bull Arena até pelo menos 2031.

Bayern enfrenta obstáculo para escalar Gruda

A reportagem afirma que o atacante de 22 anos segue na lista de possíveis contratações do Bayern , que continua acompanhando sua evolução na Bundesliga. No entanto, a diretoria do clube de Munique não planeja apresentar uma proposta concreta nas próximas janelas de transferências.

Conquistar uma vaga de titular em Munique seria particularmente difícil para Gruda neste momento, já que a ponta direita é ocupada pelo astro francês Michael Olise. A diretoria do Bayern considera o francês um de seus jogadores mais importantes e pretende mantê-lo por muito tempo. Assim, o interesse em Gruda só voltaria a ganhar força se houvesse mudanças significativas no elenco do clube de Munique.

Estreia na seleção aumenta valorização

O interesse crescente de clubes de elite não surpreende: após chegar da Inglaterra em fevereiro de 2026, o atacante marcou três gols e deu três assistências em 13 jogos da Bundesliga. Na temporada 2026/27, ele deu quatro assistências nos primeiros sete jogos do campeonato, além de registrar um gol e uma assistência em quatro partidas da Champions League e um gol em dois confrontos da Copa da Alemanha.

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O bom desempenho pelo clube também se repetiu na seleção principal. Depois de marcar seu primeiro gol pela Alemanha na estreia, em uma vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia , Gruda voltou a marcar na goleada por 5 a 0 sobre a Holanda , em 16 de novembro, chegando a dois gols em suas duas primeiras partidas pela seleção.

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Ausência de multa rescisória favorece o Leipzig

A publicação destaca que o contrato de Gruda até 2031 não contém multa rescisória, o que tornaria financeiramente complicada qualquer futura tentativa de contratá-lo. Clubes interessados, incluindo o Bayern, não poderão, portanto, contratar o atacante por um valor fixo: terão de negociar diretamente com a equipe da Saxônia. Como o Leipzig planeja contar com o jogador da seleção alemã a longo prazo, o Bayern continuará apenas acompanhando sua situação.