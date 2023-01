RB Leipzig x Bayern de Munique ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (20); veja como acompanhar na TV e na internet

Após mais de dois meses de paralisação, a Bundesliga está de volta! Na Red Bull Arena, RB Leipzig e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta sexta-feira (20), a partir das 16h30 (de Brasília), pela 16ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, na internet.

Terceiro colocado do alemão com 28 pontos, o RB Leipzig vai em busca de uma vitória para tentar se aproximar do rival na tabela. O time mandante não poderá contar com Gulacsi e Nkunku, lesionados, enquanto Timo Werner, com problema no tornozelo, é dúvida.

Do outro lado, o Bayern de Munique é o líder do campeonato, com 34 pontos somados e sabe que um triunfo pode deixá-lo em situação ainda mais confortável. Hernánez e Sadio Mane estão no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB Leipzig: Nyland; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Schlager, Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Andre Silva.

Escalação do provável Bayern: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies; Goretzka, Musiala, Kimmich; Gnabry, Choupo-Moting, Sane.

Desfalques

RB Leipzig

Nkunku e Peter Gulacsi estão no departamento médico..

Bayern

Lucas Hernandez e Sadio Mane estão no departamento médico.

Quando é?