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Yan DiomandéGetty
Jonathan van Haaster

Traduzido por

RB Leipzig alfineta ao anunciar a transferência de Yan Diomandé para o Real Madrid

Leipzig
Real Madrid
Y. Diomande

Após semanas de negociações intensas, enfim saiu nesta quinta-feira o sinal verde: Yan Diomandé é jogador do Real Madrid. O especialista em mercado Fabrizio Romano já havia dito semanas atrás que a transferência aconteceria de qualquer maneira, o que gerou bastante repercussão no X. O RB Leipzig, que receberá no máximo 140 milhões de euros com a transferência sensacional do atacante de dezenove anos, também entrou agora na discussão.

Em 26 de julho, Romano deu seu 'here we go' para a transferência de Diomandé ao Real, por uma taxa de 'mais de 100 milhões de euros'. A informação do italiano causou surpresa no colega jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport, que acompanhava a transferência de perto pelo veículo alemão.

No X, perguntaram a Romano qual era o status exato da transferência, o que gerou uma forte discussão entre Romano e Plettenberg. Segundo este último, não havia qualquer sinal de um done deal. Isso resultou em uma rixa pública entre os dois jornalistas, que foram perdendo cada vez mais o foco no tema 'Diomandé'.

Nas últimas semanas, Romano seguiu garantindo que o negócio estava fechado, enquanto Plettenberg escreveu que as negociações ainda estavam em andamento. Agora, a transferência acabou mesmo sendo concluída, embora o valor seja um pouco mais alto do que Romano informou: de 'mais de 100 milhões', para 125 milhões fixos, mais 10 milhões em bônus fáceis e 5 milhões em bônus mais difíceis.

O Leipzig, ao que tudo indica, escolheu ficar do lado de Plettenberg. O clube oficializou a notícia da transferência com a manchete 'here we actually go', ou seja: a transferência só está realmente fechada agora. Para o Leipzig, trata-se de um recorde absoluto de transferência. Antes disso, Josko Gvardiol ocupava o primeiro lugar. O croata saiu por 90 milhões para o Manchester City.

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Diomandé esteve em ação pelo Leipzig por apenas uma temporada. No verão de 2025, o clube alemão acionou a cláusula do contrato de Diomandé com o Leganés, que recebeu 20 milhões de euros por ele e ainda pode ficar com mais 5 por cento do lucro. No ano anterior, o marfinense ainda tentava se firmar nos Estados Unidos.

Diomandé já soma catorze jogos pela Costa do Marfim e também impressionou na última Copa do Mundo. No Real Madrid, o ponta-direita ao menos não terá de disputar posição com Franco Mastantuono, que está prestes a ser emprestado à Fiorentina pelo restante da temporada.

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