RB Bragantino x Mirassol ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

A partida será disputada neste sábado (11), no Nabi Abi Chedid: veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Mirassol se enfrentam neste sábado (11), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view e na internet, e do Paulistão Play, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Apesar de acumular uma lista grande de desfalques, o RB Bragantino, do técnico português Pedro Caixinha, vem com uma campanha de destaque no Campeonato Paulista. O time lidera o Grupo A do torneio, com 13 pontos, tendo quatro vitórias.

Do outro lado, o time sensação do interior, o Mirassol, teve um início instável no Paulistão e, com uma vitória por 4 a 1 na última rodada, volta a brigar por uma vaga no mata-mata do torneio. A equipe está em terceiro lugar do Grupo B, com oito pontos, liderado pelo São Paulo.

Em toda a história, este será o 20º duelo das equipes. O RB Bragantino, por sua vez, conquistou cinco vitórias, empatou cinco e perdeu nove vezes para o Mirassol. Além disso, essa será a 12ª vez que as equipes se enfrentam por uma partida do Campeonato Paulista.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Lucas Cunha, Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavinho, Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro.

Escalação do provável Mirassol: Muralha; Ramon, Thalisson, Gustavo, Biro; Flávio, Danielzinho e Camilo; Negueba, Fernandinho e Kauan.

Desfalques

RB Bragantino

Eric Ramires, lesão na coxa direita;

Helinho, com lesão no ligamento do joelho esquerdo;

Kawê, com lesão no ombro;

Léo Ortiz, recuperando-se de cirurgia no joelho;

Luan Cândido, com dores na canela,

Lucas Evangelista, com torção no tornozelo direito

Natan, com estiramento na coxa

Raul, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Talisson, com entorse no tornozelo

Mirassol

Bruno Cortez, machucado, é desfalque certo

Quando é?