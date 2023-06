RB Bragantino x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na internet

Os times sub-20 do RB Bragantino e do São Paulo se enfrentam na manhã deste sábado (24), às 10h (de Brasília), no Centro do Red Bull Brasil, em Jarinu, pela estreia do Grupo 18, aquele que abre a segunda fase do Paulistão da categoria. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, no streaming

Além dessas equipes, esta chave da competição é formada por Lemense e Comercial, ambos do interior de São Paulo. Nesta fase, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta no grupo, com os dois melhores se classificando para a disputa da terceira fase, que será realizada com quatro times em quatro grupos.

Prováveis escalações

RB Bragantino sub-20: Guilherme; Alexandre, Oscar, Kevyn, João Vitor; Riquelme, Gabriel, Yuri Silva; Ryan, Vitor Lucas e Gabriel. Técnico: Artur Itiro.

São Paulo sub-20: Felipe Preis; Maik, Ythallo, Lucas Inácio, João Douglas; Clauvis, Boer, Luiz Henrique; João Adriano, Maioli e Caio Técnico: Menta.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?