RB Bragantino x Pinda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Pinda se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), no estádio Municipal Santana de Parnaíba, pela sexta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal da FPF no Youtube, na internet.

Com a derrota no jogo anterior, o RB Bragantino estacionou em nono lugar, com 9 pontos. Já o Pinda é o vice-lanterna, na 11ª posição, com 1 pontos, e busca o seu primeiro triunfo na competição.

Prováveis escalações

RB Bragantino feminino: Jessica, Taiane, Julia, Priscila, Debora, Caroliny, Letícia, Paulina, Stellamarys, Brenda e Leticia.

Pinda feminino: Bruna, Bianca, Julia, Helen, Ana Clara, Danúbia, Carla, Taysa, Tatiane, Larissa e Bruna Santos.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Pinda

Não há desfalques confirmados.

Quando é?