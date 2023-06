RB Bragantino x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (1), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam na noite desta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Nabizão, pela quinta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do HBO Max, no streaming, e no canal da FPF no Youtube, na internet.

Vindo de vitória, o RB Bragantino subiu para o terceiro lugar, com 9 pontos. Já o Palmeiras empatou no jogo passado e ficou em oitavo lugar, com 6 pontos.

Prováveis escalações

RB Bragantino feminino: Thayla, Tamires, Liriel, Leticia, Priscila, Debora, Leticia Silva, Letícia Monteira, Alino, Tayna e Brenda.

Palmeiras feminino: Alicia, Bruna, Poliana, Yamila, Ramona, Rosa, Letícia, Andressa, Antonia, Lais e Rosario.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?