RB Bragantino x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Goiás se enfrentam na noite deste domingo (25), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

O RB Bragantino pegou o elevador após a goleada sobre o Flamengo e alcançou o nono lugar, com 17 pontos. O Massa Bruta segue com o departamento médico, mas deve contar com os retornos de Hurtado e Realpe, que estavam com a seleção equatoriana.

Já o Goiás vem de triunfo fora de casa e ganhou gás na luta contra o rebaixamento. O Esmeraldino segue no Z-4, mas subiu para o 17º lugar, com 11 pontos. A equipe visitante não tem desfalques confirmados, embora Diego e Vinícius sejam dúvidas devido à problemas físicos.

Nos últimos 13 jogos entre as equipes, o RB Bragantino ganhou três vezes, o Goiás seis, além de quatro empates.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo e Julán Palacios; Morelli, Alesson e Matheus Peixoto.

Desfalques

RB Bragantino

Helinho, Bruninho, Léo Ortiz, Luan Cândido, Lucas Cunha, Nacho Laquintana, Natan, Raul e Talisson estão no departamento médico.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?