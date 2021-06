RB Bragantino x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense visita o RB Bragantino neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Nabizão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, após eliminar o rival e avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Fluminense DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Diego Pombo (BA)

VAR: Heber Roberto (SC)

Assistente VAR: Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Fluminense

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (13). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após eliminar o RB Bragantino e garantir a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão em busca de mais uma vitória.

Com um empate e uma vitória, o Tricolor entra em campo com o reforço de Nino, que estava com a seleção olímpica brasileira, e volta a ficar à disposição do técnico Roger Machado.

Por outro lado, Cazares, convocado pela seleção equatoriana, deve seguir fora.

Já o RB Bragantino, com quatro pontos, busca subir na tabela de classificação e esquecer a eliminação na Copa do Brasil.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel (David Braz), Luccas Claro, Egídio, Martinelli, Yago Felipe, Nenê, Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.

Provável escalação do RB Bragantino: Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Natan (Fabrício Bruno) e Luan Cândido (Edimar); Jadsom, Lucas Evangelista e Cuello; Artur, Pedrinho (Helinho) e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 6 de junho de 2021 Bragantino 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 9 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Santos Brasileirão 17 de junho de 2021 19h (de Brasília) Fortaleza x Fluminense Brasileirão 20 de junho de 2021 18h15 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 3 x 3 Bahia Brasileirão 6 de junho de 2021 Bragantino 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 9 de junho de 2021

Próximas partidas