Red Bull Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o Corinthians na tarde deste sábado (19), às 16h30 (de Brasília), no Nabizão, pela décima rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, na internet.

Vindo de tropeço no jogo passado, o RB Bragantino acabou caindo para a vice-liderança do campeonato, com 24 pontos. Do outro lado, o Corinthians vem se recuperando na competição e está em quinto lugar, com 18 pontos somados, além de ter vencido clássico no meio da semana.

Escalações:

Escalação do provável RB BRAGANTINO: Karolainy, Ingryd, Raquel, Luana, Ariel, Mylena, Rhayanna, Debora, Flavia, Layssa e Leticia.

Escalação do provável CORINTHIANS: Lelê, Diany, Andressa, Mariza, Luana, Jaqueline, Vic, Yasmim, Millene, Gabi Portilho e Jheniffer.

Desfalques

RB Bragantino

sem desfalques confirmados.

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 19 de novembro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP