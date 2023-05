RB Bragantino x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta quarta-feira (10), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o América-MG na noite desta quarta-feira (10), no Nabizão, em Bragança Paulista, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Há três jogos sem vencer no campeonato, o RB Bragantino está em 12º lugar, com 5 pontos. O Massa Bruta venceu apenas na estreia e agora conta com o apoio de sua torcida para voltar ganhar. Cleiton e Aderlan são baixas por suspensão, enquanto o departamento médico do clube segue cheio.

Do outro lado, o América-MG é o lanterna da competição, tendo sofrido quatro derrotas até o momento. O Coelho não poderá contar com o goleiro Cavichioli, expulso no fim de semana.

Nos últimos 18 jogos entre as equipes, o RB Bragantino venceu seis vezes, o América-MG ganhou nove, além de três empates.

Escalações

RB Bragantino: Lucão, Hurtado, Eduardo, Natan, Capixaba, Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Bruninho, Sasha e Helinho.

América-MG: Matheus Pasinato; Nino Paraíba, Éder, Ricardo Silva e Nicolas; Alê, Juninho e Benitez; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio.

Desfalques

RB Bragantino

Cleiton e Aderlan cumprem suspensão, enquanto Nacho Laquintana, Léo Ortiz, Luan Cândido), Lucas Cunha e Raul estão no departamento médico. Já Kevin Lomónaco está afastado.

América-MG

Cavichioli cumpre suspensão.

Quando é?