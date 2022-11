Red Bull Bragantino x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Sonhando com uma vaga na Libertadores, Coelho precisa vencer fora de casa neste sábado (5); veja como acompanhar na TV e na internet

De olho nas competições internacionais, RB Bragantino e América-MG entram em campo neste sábado (5), no Nabizão, às 19h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o RB Bragantino, 13º colocado com 44 pontos, busca a segunda vitória consecutiva para dar um passado a mais para se classificar à próxima edição da Copa Sul-Americana.

"Um desafio importante que a gente tem, um jogo difícil. O América-MG vai estar vindo de uma vitória em casa, contra o vice-líder (Internacional), então, com certeza, eles vêm motivados, confiantes. Acho que uma vitória no sábado praticamente assegura a classificação para gente. Para nós é uma meta, um desafio que estamos buscando e querendo muito. Estamos correndo atrás. Temos um bom retrospecto em casa. Espero que consigamos manter isso, fazer um jogo onde a gente consiga novamente impor a nossa identidade, imprimir o nosso ritmo e tentar buscar a vitóri", disse o técnico Mauricio Barbieri.

Já o América-MG vem de vitória na rodada passada e subiu para o nono lugar, com 49 pontos. O Coelho sonha com uma vaga na Copa Libertadores e, para isso, sabe que não pode mais tropeçar no campeonato.

"Com essa vitória (contra o Inter), a gente pode voltar a sonhar. Temos mais uma decisão contra o Bragantino, temos que pensar jogo a jogo, ponto a ponto para no final da competição ver o que a gente consegue", disse o meia Alê.

Nos últimos 17 jogos entre as equipes, o Bragantino venceu seis, o América oito, além de três empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB BRAGANTINO: Cleiton, Jadsom, Léo Reale, Natan, Ramon, Lucas Evangelista, Raul, Hyoran, Artur, Helinho e Popó.

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Cavichioli, Patric, Conti, Éder, Avelar, Alê, Juninho, Aloísio, Matheusinho, Henrique Almeida e Gustavinho.

Desfalques

RB Bragantino

Léo Ortiz, Eric Ramires e Alerrandro estão no departamento médico.

América-MG

Emmanuel Martinez segue no departamento médico..

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP

• Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (árbitro), Nailton Oliveira e Renan da Costa (assistentes), Lucas Canetto Bellote (quarto árbitro) e Rafael Traci (AVAR)