Rayo Vallecano x Villarreal: onde assistir ao vivo, horário, escalações e mais do jogo da La Liga 2021/22

Rayo Vallecano e Villarreal se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Estádio de Vallecas, a partir das 15h (de Brasília), pela 36ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rayo Vallecano x Villarreal DATA Quinta-feira, 12 de maio de 2022 LOCAL Estádio de Vallecas - Madrid, Espanha HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

La Liga

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (12), no Estádio de Vallecas. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Villarreal vai para o duelo ainda sonhando com uma vaga na Liga Europa da próxima temporada, após ver as chances de classificação para a Liga dos Campeões acabarem matematicamente.

A equipe de Unai Emery ocupa a 7ª colocação, com 53 pontos conquistados, três pontos atrás da Real Sociedad, que atualmente ocupa a última vaga para a Liga Europa.

Já o Rayo Vallecano entra no duelo sem chances de classificação para competições europeias, e já livre do risco de rebaixamento.

O técnico Unai Emery não poderá contar com Gerard Moreno e Alberto Moreno, ambos lesionados. Já no lado do Rayo Vallecano, o técnico Andoni Iraola não poderá contar com o volante Pathé Ciss, suspenso. Os pontas Martin Merquelanz e Isi Camacho estão lesionados, e também não poderão atuar contra o Villarreal.

Escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Maras , Catena, Fran García, Óscar Valentín, Unai Ló´pez, Trejo, Álvaro García, Bebé y Sergi Guardiola.

Escalação do Villarreal: Rull; Foyth, Albiol, Pau Torres e Pedraza; Parejo, Capoue e Trigueros; Lo Celso, Chukwueze e Paco Alcácer.

¡Nuestro 1️⃣1️⃣ inicial para el Estadio de Vallecas!



¡Todo listo para el #RayoVillarreal! pic.twitter.com/tucGSjvO1n — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 12, 2022

DESFALQUES

RAYO VALLECANO:

Pathé Ciss: suspenso.

Martin Merquelanz e Isi Camacho: lesionados

VILLARREAL:

Gerard Moreno e Alberto Moreno: lesionados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

RAYO VALLECANO

JOGO CAMPEONATO DATA Rayo 1x1 Real Sociedad La Liga 1 de maio de 2022 Getafe 0x0 Rayo La Liga 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mallorca x Rayo La Liga 15 de maio de 2022 14h30 (de Brasília) Rayo x Leante La Liga 22 de maio de 2022 13h30 (de Brasília)

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 2x3 Liverpool Champions League 3 de maio de 2022 Villarreal 1x1 Sevilla La Liga 8 de maio de 2022

Próximas partidas