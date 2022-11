Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Merengues entram em campo nesta segunda-feira (7) querendo ampliar a vantagem na liderança; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo abrir distância na tabela, o Real Madrid visita o Rayo Vallecano na tarde desta quinta-feira (7), em Vallecas, às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Há quatro jogos sem perder, o Rayo Vallecano, nono colocado com 18 pontos, promete dar trabalho ao forte adversário. Martin e Pozo continuam forta, porém Nteka e Trjo estão de volta após cumprirem suspensão.

Do outro lado, o Real Madrid, líder com 34 pontos, quer voltar a vencer no campeonato para abrir distância sobre os rivais. Benzema e Rudiger, com problemas físicos, estão fora do jogo, assim como Kroos, suspenso.

Prováveis escalações

Escalação do provável RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F Garcia; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, A Garcia; Camello.

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Desfalques

Real Madrid

Kroos está suspenso, além de Karim Benzema e Antonio Rudiger, lesionados.

Rayo Vallecano

Andrés Martin e José Angel Pozo estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 7 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Vallecas – Madrid, ESP