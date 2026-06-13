Raya, em uma mensagem contundente ao técnico da Espanha: Vou tornar a sua vida um inferno!

Em uma longa e interessante coletiva de imprensa realizada dois dias antes da estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026, o goleiro do Arsenal inglês, David Raya, revelou sua grande ambição de conquistar a vaga de titular de Unai Simón, afirmando que está se esforçando ao máximo para dificultar a tarefa do técnico Luis de la Fuente na escolha do goleiro titular para a partida de estreia contra Cabo Verde, na segunda-feira.

Na coletiva de imprensa realizada no campo de treinamento da seleção espanhola, Raya descreveu o clima dentro da equipe como extremamente positivo, dizendo: “O grupo está muito feliz e ansioso para começar a partida. Vamos dar o nosso melhor e buscar a vitória na primeira partida, o que é extremamente importante”, garantindo que a equipe lida com a discussão sobre a posição de goleiro de forma natural e saudável.

E acrescentou: “Nós nos incentivamos mutuamente para sermos melhores e dificultar a escolha do técnico. Quem jogar dará o seu melhor, e quem ficar de fora tentará ajudar”.

Em resposta a uma pergunta sobre se a polêmica externa afeta os goleiros, Raya elogiou seu companheiro Unai Simón de forma notável, afirmando: “Acho que a posição de goleiro está em boas mãos, independentemente de quem jogar. Unai tem um desempenho de alto nível e nos levou à conquista da Liga das Nações e do Campeonato Europeu. Acho que ganhamos esses títulos graças a Unai, e ele teve um papel extremamente importante para nós.”

Desafio e ambição

Em resposta a uma pergunta sobre se ele estaria sendo preterido por jogar na Premier League, Raya disse com confiança: “Talvez sim, talvez não. É natural que a mídia levante essa discussão. Quando entrei para a seleção pela primeira vez, as pessoas questionaram quem eu era. Estou me esforçando ao máximo para evoluir e poder representar meu país”.

E ele dirigiu uma mensagem clara ao técnico De la Fuente: “A discussão é dirigida a todos vocês; vou tentar dificultar a tarefa do técnico na segunda-feira”.

A relação com García

Raya também elogiou seu outro companheiro, Juan García, goleiro do Barcelona, dizendo: “A relação é ótima. Ele está sempre sorridente e ansioso para trabalhar. Possui habilidades completas em todas as áreas. É uma honra trabalhar com ele; ele teve uma temporada excepcional. Se não fosse por ele, o Barcelona não teria vencido o campeonato com tanta facilidade”.

E, em resposta direta a uma pergunta sobre a possibilidade de defender a seleção da Inglaterra, dada sua longa permanência no país, Raya afirmou claramente: “Isso nunca passou pela minha cabeça. Sinto-me espanhol e sempre desejei representar a Espanha. Me sentiria estrangeiro se representasse a Inglaterra. Por mais tempo que eu more lá, continuarei me sentindo espanhol.”

Sobre as chances da Espanha no torneio, Raya disse: “Sabemos que somos campeões europeus, mas também sabemos que há muitas seleções muito boas. O que precisamos fazer é nos concentrar em cada partida individualmente e focar no que podemos controlar. Vamos ver até onde podemos chegar”, afirmando que “um bom início em qualquer torneio dá confiança para começar com força”, especialmente contra Cabo Verde, que ele descreveu como “um jogo difícil”.