Ravenna, é a “Ronaldinho-mania”: por 50,00, a promoção para a Série A em dois anos

A notícia que emocionou os apaixonados pelo futebol: Ronaldinho se prepara para calçar as chuteiras novamente pelo Ravenna. Não se trata apenas de uma parceria comercial, mas de um verdadeiro desafio em campo. “Com certeza vou jogar alguns minutos em uma partida oficial”, anunciou o craque brasileiro, desencadeando uma verdadeira “Dinho-mania”. Apesar de algumas dúvidas justificadas, as casas de apostas já apostam na promoção do Ravenna para a Série A.





A chegada do ex-Bola de Ouro levou os analistas de apostas da Better e da Planetwin365 a lançar uma aposta que cheira a façanha. O Ravenna na Série A em dois anos – ou seja, um salto duplo consecutivo da Série C para a primeira divisão – está cotado em 50,00. Além do acesso, há também uma aposta no desempenho pessoal do fenômeno brasileiro: um retorno convincente, com pelo menos 6 gols de Ronaldinho na temporada pelo campeonato, está cotado em 1,80.