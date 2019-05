Raúl treinará o Castilla e segue os passos de Zidane para treinar o Real Madrid

Lendário ex-jogador do Real Madrid deve assumir a função de treinador da filial na próxima temporada

De acordo com o jornal As, o ex-jogador Raúl González será o novo treinador do Real Castilla na próxima temporada. Assim, ele segue os mesmos passos de Zinedine Zidane e, dependendo de seu desempenho com o Castilla, pode vir a treinar o time principal do .

O Real Castilla está na terceira divisão, no grupo A e está no playoff para o acesso à segunda divisão. A publicação espanhola afirma que Raúl assumirá o posto com o Castilla subindo ou não.

É um projeto do Real Madrid colocar ex-jogadores do clube como técnicos de suas categorias inferiores para irem ganhando experiência. Quando estiverem prontos e houver necessidade, eles sobem para a equipe principal. Isso aconteceu com Zidane e com Solari.

Raúl está finalizando o curso de treinador que lhe concederá a licensa Pro da UEFA. Isso quer dizer que ele estará oficialmente habilitado para assumir qualquer equipe profissional.