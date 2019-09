Raúl: "Rodrygo tem tudo, gol, drible, sacrifício... só irá progredir"

Técnico do Real Madrid B elogia jovem brasileiro: "encantado de tê-lo e poder ajudá-lo"

De volta ao Castilla e sob o comando de Raúl, Rodrygo foi novamente destaque Merengue, agora na vitória por 3 a 1 sobre o Rayo Majadahonda. O brasileiro fez um dos gols da vitória madridista e recebeu elogios do treinador da equipe B.

"Rodrygo se motiva sozinho. Desde o início, tem clara a sua situação, é jogador do primeiro time mas quando puder ajudar o Castilla ou o Castilla pode ajudar ele, neste caso ficou de fora dos convocados, veio e fez, já tinha visto todos os jogos que tinha feito. Jogou em grande nível e se sacrificou como todos os seus companheiros. Ontem esteve treinando conosco e ainda que não nos conheçamos muito, cada dia que vem dá tudo e todos veremos sua progressão. Só irá progredindo e marcando gols", iniciou Raúl.

O treinador comentou o momento do jovem atacante, que chegou ao clube para o início da temporada. "Rodrygo tem muita qualidade, é uma ótima aposta do clube e este ano, como Vinicius Junior, Rodrygo tem que combinar Castilla e o primeiro time. Não sabemos o que acontecerá no próximo jogo. Como técnico do Castilla, estou feliz em ajudá-lo, porque ele está aqui para servir o primeiro time", analisou.



(Foto: Getty Images)

"Rodrygo tem tudo. Tem gol, drible, tem sacrifício... Hoje lhe pedimos coisas a ele que não está acostumado e se sacrificou muito ainda que na primeira parte tenhamos sido muito superiores, na segunda sofremos e ele sempre esteve disposto a ajudar. Estou muito contente com ele e todo o time", continuou.

Por fim, Raúl preferiu não opinar sobre qual posição o brasileiro rende mais em campo. "Tem a capacidade de jogar em qualquer posição de ataque. É uma pergunta para o primeiro técnico, porque ele é um jogador da primeira equipe", disse.

"Tem que viver com naturalidade e creio que ele está coletando tantos comentários ou notícias, é porque ele está ganhando. Encantando de tê-lo aqui, de poder ajudá-lo. Creio que está no melhor clube e tanto com Zidane como quando está comigo, vamos ter que ajudar em sua progressão e todos os madridistas devem estar contententes", concluiu.