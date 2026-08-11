O Borussia Dortmund garantiu, após negociações arrastadas com os belgas, a contratação do jogador de 18 anos por uma taxa de transferência de cerca de 30 milhões de euros. No BVB, o jogador da seleção grega deve assumir o lugar de Julian Brandt, cujo contrato não havia sido renovado.

Karetsas chamou atenção no fim de semana, na vitória por 3 a 2 do Dortmund em amistoso contra o campeão inglês Arsenal, ao marcar o momentâneo 2 a 0 com um belo chute de canhota de fora da área. "Foi uma cena típica de Karetsas: puxar para dentro, colocar a bola no canto longo", disse Fink à Sport1.

Durante um ano e meio, o ex-técnico da Bundesliga treinou o meia criativo em Genk, de modo que pode fazer uma avaliação fundamentada sobre suas qualidades: "Ele é certamente um bom jogador, que tem bons recursos técnicos, é forte no drible e consegue dar um bom último passe", afirmou Fink, que acrescentou: "Uma pequena magia, um camisa 10 típico."

O que Konstantinos Karetsas ainda precisa aprender e melhorar?

Ao mesmo tempo, Fink também ponderou que Karetsas ainda precisaria de muito tempo de adaptação na Bundesliga, também por causa da idade, e que teria de aprender algumas coisas: "No futebol, ele já é muito bom. Mas em termos de: quando faço qual passe, quando assumo o risco e quando simplesmente preciso jogar, nisso ele certamente ainda pode melhorar", disse o treinador. "Antes de tudo, ele precisa de mais experiência", acrescentou.

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De modo geral, porém, Fink quis parabenizar o BVB pela transferência de Karetsas: "Ele ainda é um jogador jovem, que ainda não sabe e não consegue tudo. Ele tem os atributos de topo para se tornar um jogador de topo, na liga e também no BVB", afirmou com convicção.

Na temporada passada, Karetsas somou três gols e 18 assistências em 49 jogos oficiais pelo Genk.