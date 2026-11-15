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Adhe Makayasa
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Rasmus Hojlund, ex-atacante do Manchester United, rebate a ideia de que Portugal jogou abaixo do esperado e marca duas vezes na vitória da Dinamarca por 4 a 1

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O atacante dinamarquês Rasmus Hojlund rejeitou as alegações de que a goleada por 4 a 1 sobre Portugal, no sábado, em Braga, pela Liga das Nações, só aconteceu porque a seleção portuguesa não esteve em sua melhor forma. O ex-atacante do Manchester United marcou duas vezes após o intervalo e estragou a primeira partida dos anfitriões desde a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção.

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Dois gols no segundo tempo garantem vitória convincente

Hojlund comandou uma atuação dominante no Estadio Municipal de Braga após ele, Pierre-Emile Hojbjerg e Mohamed Daramy desperdiçarem oportunidades no início. Os visitantes marcaram aos 43 minutos, quando Ruben Dias tocou com a mão na bola após um cabeceio de Hojlund, permitindo que Hojbjerg marcasse de pênalti. Aos quatro minutos do segundo tempo, o atacante desviou de voleio para o gol o passe lançado por Mikkel Damsgaard, superando Diogo Costa, antes de driblar Renato Veiga e finalizar para marcar.

Atacante elogia atuação dominante fora de casa

A situação piorou para o time da casa aos 75 minutos, quando Joachim Andersen cabeceou com força para o alto da rede após cruzamento de Mathias Jensen, que havia entrado em campo. Aos 93, Bernardo Silva aproveitou um rebote de perto depois que Mads Hermansen desviou a finalização de Joao Neves.

Em entrevista ao TV2 após o apito final, Hojlund afirmou que sua equipe merecia todos os méritos pela vitória sobre os adversários fora de casa: "Acho que ninguém pode tirar nada da nossa atuação."

"Aceito que Portugal não jogou como se fosse uma final da Copa do Mundo, mas ainda assim. Estamos jogando fora de casa contra uma das cinco melhores seleções da Europa e, para mim, eles também são os favoritos do grupo. Foi um grande presente para nós mesmos. Não quero discutir se eles foram bons ou ruins, foi um presente para nós mesmos."

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Diferença estatística expõe dificuldades dos anfitriões

Além de ter convertido suas chances com eficiência antes dos 60 minutos, o atacante liderou os escandinavos com cinco finalizações, somando 0,64 dos 2,33 gols esperados de sua equipe. Ele ainda completou os sete passes que tentou e liderou a equipe com três vitórias em sete disputas aéreas. Damsgaard e Gustav Isaksen criaram três chances cada, enquanto Daramy venceu 11 das 13 disputas individuais.

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Por outro lado, Jorge Jesus viu seus piores temores se concretizarem: seu novo ataque teve dificuldades e somou apenas 1,26 de gols esperados em 15 finalizações, com 0,39 vindo da última finalização de Silva no jogo. Goncalo Ramos, que começou como titular, não finalizou nenhuma vez, enquanto Joao Felix, Pedro Neto e Bruno Fernandes finalizaram uma vez cada. Os substitutos Joao Palhinha (duas) e Trincao (três) foram os únicos jogadores da equipe da casa com mais de uma finalização.

Seleção escandinava se aproxima das quartas de final

A vitória de sábado deixa a Dinamarca a um passo das eliminatórias da Liga das Nações antes da última rodada. Após dar um grande passo rumo às quartas de final em Braga, os escandinavos precisam apenas de um empate diante da Noruega, sua vizinha, em casa, na terça-feira, para chegar à fase seguinte. Enquanto isso, Jesus precisa corrigir rapidamente a falta de efetividade de seu ataque após um início decepcionante da era pós-Ronaldo.