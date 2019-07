Rashford ganha aumento e receberá R$ 100 mi por semana. E a pressão crescerá junto

O jogador inglês tem apenas 21 anos e muito para ser melhorado, porém já recebeu o valor de salário reservado para atletas da elite

Mesmo após mais de 100 jogos em sua carreira profissional como jogador na Premier League, ainda há conversas sobre o potencial de Marcus Rashford. A hipótese pode ser até considerada uma avaliação bastante justa, levando em conta a idade de 21 anos, mas as somas envolvidas no novo contrato do atacante são, geralmente, reservadas para jogadores de grande potencial.

Não há dúvida de que há um atleta especial dentro de Rashford, mas em campo o jogador ainda não demonstrou isso de forma consistente ou com frequência suficiente para justificar o enorme esforço do United para renovar o contrato com um atleta em início de carreira. Porém, o clube tem - como de costume nos últimos anos - feito maus negócios.

Tendo chamado à atenção do time inglês quando estava sob o comando de Louis van Gaal, Rashford assinou o contrato com o United em 2016 logo após José Mourinho ser anunciado como técnico. Várias estimativas colocaram o valor de contrato, na época, de aproximadamente 25 mil euros, por semana. Mas aconteça o que acontecer a partir de agora, o atacante da está garantido muito mais do que esse valor “mínimo” a partir de hoje.



(Foto: Getty Images)

Com vínculo até 2020 referente ao antigo contrato, à medida que o calendário se aproximava desta data, Rashford tinha menos chances de renovação. E, com as breves possibilidades de deixar Old Trafford para uma equipe de maior estatura, como o , e o , que são conhecidos por terem interesse nas categorias de base do United, perdê-lo e ainda por um valor mínimo seria um golpe terrível para o clube, mas não para o vice-presidente executivo, Ed Woodward.

Sem um diretor especializado em negociações, as prorrogações de contratos pertencem a uma área cinzenta em Old Trafford. Há alguns meses, com notícias revelaram que ninguém havia entrado em contato com Ander Herrera, que deverá assinar com o .

Os valores estipulados por Rashford como os 250 mil euros por semana, são uma das consequências não intencionais envolvendo a contratação de Alexis Sanchez. José Mourinho, na época interessado em contratar a todo custo o chileno, atribuiu um valor no qual nenhuma equipe, em especial o Manchester City, pudesse cobrir as cifras oferecido pelo o United.

Cientes dos termos do contrato de Sanchez - cerca de 25 milhões de libras por temporada, caso todos os bônus e cláusulas forem cumpridos -, outros jogadores e dirigentes - têm o direito de fazer perguntas ao se tratar de renovações.

Rashford teve um desempenho muito melhor do que Sanchez durante o tempo no qual passaram juntos. Rashford é mais jovem e vale mais do que o chileno no mercado de transferências. Pela maioria das métricas, seria um jogador mais valioso, porém, o acordo estipulado pelo United demonstra que estava ganhando menos do que Sanchez.

É um dia de festa, não há dúvidas sobre isso. Rashford não custou nada em termos de taxa de transferência e tem muitos anos de sucesso na carreira profissional. O United, por sua vez, cravou no elenco um jogador que, possivelmente, poderia ser o mais procurado da história do futebol se o contrato expirasse.

Rashford permanece sob contrato no United; a jovem revelação seria um trunfo para qualquer equipe, mas agora precisará do ambiente certo para prosperar no time inglês. Sempre na mira do time titular do United, Rashford já trabalhou com três treinadores muito diferentes, e o futuro a longo prazo com Ole Gunnar Solskjaer não será, de certa forma, um meio claro e objetivo para o atleta conseguir atingir as notas necessárias na próxima temporada.

Rashford marcou apenas dois gols na Premier League 2018-19 entre janeiro e o final da temporada. Enquanto outros jogadores como Romelu Lukaku e Paul Pogba estavam no “trabalho árduo”, Rashford foi poupado da pressão.

Mas isso mudou no final da campanha, quando Rashford foi criticado devido, principalmente, à proximidade com Jesse Lingard. Houve demandas por mais atuações e consistência dentro de campo em cima do atleta.

Agora, as apostas e cobranças tendem a aumentar ainda mais já que o mesmo estará sendo pago com valores próximos de um campeão da e até mesmo de uma , ao invés de um vencedor da Copa ou .

Os grandes erros salariais do United com Alexis nos levaram por este caminho: pagando salários gigantescos para jogadores que não merecerem. O que o United precisa é de recompensa, ou seja, desempenhos consistentes, gols e um caminho claro para realizar esse potencial. Porque, para gastar esses valores, você só pode esperar sempre mais.