"Rashford está no mesmo nível que Mbappé", diz ícone do Manchester United

Atacante do PSG leva vantagem em gols e títulos, mas para ídolo do United, a principal diferença está nas equipes que os jogadores defendem

Contratado pelo como a segunda transferência mais cara da história, Kylian Mbappé é um dos atacantes mais badalados do futebol mundial com apenas 21 anos de idade. Um ano mais velho, Marcus Rashford também é um atacante com muita qualidade e se destacou recentemente por sua luta contra a fome na Inglaterra. Mas para Louis Saha, ex-jogador do , Rashford está “definitivamente no mesmo nível” do francês.

Mesmo com muito talento, o atacante dos Red Devils, que assinou contrao com a agência do rapper Jay-Z, sempre foi um pouco pressionado para marcar mais gols. Nesta temporada, porém, ele vive a fase mais goleadora de sua carreira e chegou a marca de 19 tentos e seis assistências em apenas 32 jogos.

Quando vivia sua melhor fase, uma grave lesão nas costas interrompeu seu progresso em janeiro deste ano. Mas o jogador aproveitou o tempo sem futebol, devido a pandemia do novo coronavírus, para se recuperar e conseguiu ser titular no retorno da Premier League, em partida contra o Tottenham. Agora que está recuperado, ele volta a ser uma das principais esperanças do United para mais uma conquista da .

Mbappé também estava vivendo uma fase espetacular pelo PSG até a paralisação do futebol e tinha tudo para ter a temporada mais artilheira de sua carreira, marcando incríveis 30 gols em 33 jogos. Porém, com o cancelamento da , o jovem francês terá pela frente apenas a Champions League, que já tem data para retornar.

"Em termos de qualidade, eles estão definitivamente no mesmo nível. Mbappé conseguiu obter mais consistência e abordar o jogo sem ter que pensar muito”, afirmou Saha ao Compare Bet.

"Em termos de posição, Marcus e Kylian são bastante parecidos. Eles gostam de jogar fora da área, mas também jogam na frente. A força de Kylian é que ele é muito direto, o tempo todo. Ele não pensa duas vezes”, destacou.

Mbappé tem mais gols do que Rashford, mas quando olhamos para os títulos conquistados, a vantagem é ainda maior. O francês já conquistou sete títulos nacionais com o PSG e a de 2018 com a , enquanto o inglês acumula três títulos nacionais com o United e a Liga Europa de 2016/17. Mas para Saha, essa disparidade no número de troféus se deve a diferença entre as equipes que os dois defendem.

“Com o United, Rashford fez parte de uma equipe em transição, então ele não conseguiu se expressar. Ele tinha que ser um líder quando talvez não fosse sua força a princípio”, explicou.

"Mbappe aproveitou porque ele conseguiu jogar com jogadores do PSG que estão no nível mais alto, então ele conseguiu construir confiança e tentar coisas diferentes, algo que Rashford não teve até agora", completou.