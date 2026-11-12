Rashford e Maguire sob os holofotes: os vencedores e perdedores do Manchester United em caso de contratação de Pochettino

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O argentino Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos, ficou muito próximo de comandar o processo de reconstrução do Manchester United, em Old Trafford, como sucessor de Michael Carrick.

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O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira, a saída de Michael Carrick do cargo de técnico da equipe, após o início decepcionante do clube na atual temporada, confirmando a intenção de contratar um novo treinador permanente o mais rápido possível, em meio a notícias de um acordo com o argentino Mauricio Pochettino.

Pochettino tem uma boa reputação em extrair o melhor das estrelas em baixa e desenvolver jovens talentos, o que pode torná-lo perfeitamente adequado ao Manchester United.

Ele terá pela frente um trabalho extremamente árduo, já que o início catastrófico da equipe a deixou na zona de rebaixamento.

Alguns jogadores ficarão bastante empolgados com a ideia de trabalhar com o ex-técnico do Tottenham, mas outros terão dificuldade em se adaptar à sua filosofia de alta intensidade e exigente no Manchester United.

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O jornal The Sun fez uma análise dos vencedores e perdedores com a possível chegada de Pochettino a Old Trafford.

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Primeiro, os vencedores

Shea Lacey

Pochettino sempre teve um olhar aguçado para jovens talentos e não hesitará em dar oportunidades às jovens estrelas do Manchester United.

Os torcedores pedem há semanas que Lacey comece as partidas como titular, e a chegada de Pochettino pode permitir que ele brilhe no grande palco.

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O jogador de 19 anos se destacou em alguns momentos desta temporada após marcar um gol contra o Brighton na Copa da Liga e dar uma assistência decisiva na vitória por 3 a 2 sobre a Roma.

Kobbie Mainoo

Como vimos ao longo da carreira de Pochettino, ele adora meio-campistas de alta energia que conseguem manter a posse de bola com confiança e romper linhas.

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Ele era um grande admirador de Moussa Dembélé no Tottenham, além de ter obtido sucesso com Caicedo, e Pochettino prefere estrelas capazes de ditar e controlar o ritmo do jogo, e Mainoo parece feito sob medida para o seu estilo.

Mainoo recuperou recentemente a plena forma física, e suas qualidades como meio-campista completo podem ser exatamente o que o United precisa para voltar ao caminho das vitórias.

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Lisandro Martínez

O zagueiro central parecia a caminho da saída de Old Trafford após criticar a diretoria por suas decisões relacionadas às transferências, além de ter sofrido duras críticas depois de receber um cartão vermelho na partida em que sua equipe perdeu por 2 a 0 para o Chelsea, e sua saída era esperada para janeiro.

Lisandro Martínez pode ganhar uma segunda chance sob o comando de seu compatriota argentino, apesar de sua temporada decepcionante.

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Mason Mount

Alguns torcedores do United podem se lembrar de como Pochettino lutou para manter Mount no Chelsea quando o clube tentava seduzi-lo para transferi-lo a Old Trafford no verão de 2023.

No fim, ele perdeu essa batalha, já que Mount saiu por 60 milhões de libras esterlinas, mas Pochettino tinha grande interesse em trabalhar com o jogador e o via como um atleta ideal na posição de camisa 10 no esquema 4-2-3-1 baseado na pressão alta no Chelsea.

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O sistema de Pochettino depende de jogadores habilidosos na movimentação sem bola e capazes de recuar para os espaços vazios e desencadear contra-ataques rápidos. Mount já demonstrou anteriormente sua disposição para recuar e se esforçar bastante pela equipe.

Seu ritmo de trabalho sem bola e sua criatividade são exatamente o que o United precisa em meio ao temor de ser arrastado para a luta contra o rebaixamento.

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Mas há preocupações a respeito de sua forma física e de sua capacidade de pressionar no momento atual, após seu longo histórico de lesões no Manchester United.

Mount começou como titular apenas uma vez na Premier League nesta temporada, jogando somente 134 minutos.

Getty Images

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Segundo, os perdedores

Luke Shaw

Quando Pochettino era técnico do Southampton, ele era fã de Shaw depois de tê-lo desenvolvido nas fileiras da equipe na temporada 2012-2013.

Ele era tão apegado ao jogador que chegava a ir à casa dele e se certificar de que ele não estava comendo pizza.

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Shaw acabou se juntando ao Manchester United no mesmo verão em que Pochettino deixou o Southampton rumo ao Tottenham, em 2014.

O lateral-esquerdo disputou 330 partidas com o clube, mas as lesões e os problemas de forma física limitaram seus minutos em campo nos últimos anos.

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Por mais que ele goste de Shaw, isso representará um grande problema para Pochettino no que diz respeito ao sistema de pressão alta que ele adota.

Patrick Dorgu — que marcou o gol de empate na partida que terminou 4 a 4 contra o Aston Villa no fim de semana — parece mais adequado ao seu sistema, por ser um jogador capaz de subir e descer pelas laterais.

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Youri Tielemans e André Santos

Dois novos meio-campistas que tinham grandes expectativas no United após terem chegado por 90 milhões de libras esterlinas pelos dois negócios.

Mas a posição deles na equipe pode já se tornar ameaçada caso Pochettino chegue, já que ambas as estrelas foram criticadas por sua falta de energia e corrida no meio-campo.

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A dupla concentra seu jogo em manter a posse de bola e desenvolver as jogadas, em vez de conduzir a bola e empurrá-la para frente no campo.

Eles foram contratados especificamente para se encaixarem no estilo de jogo de Carrick, focado na posse de bola, mas pode-se dizer que lhes falta movimentação e que não são o tipo de jogador que se quer para proteger a linha defensiva de quatro durante as transições.

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Pochettino vai querer jogadores capazes de correr e correr por 90 minutos e trabalhar duro para recuperar a bola o tempo todo.

Getty Images

Harry Maguire

Maguire — que completará 34 anos em março — começou todas as dez partidas com o United nesta temporada, depois de Carrick ter optado pela experiência durante um período difícil.

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Mas é evidente que isso não deu certo, considerando que a defesa do United foi o seu ponto fraco, após sofrer 19 gols, e Pochettino pode decidir mudar as coisas.

Dá para imaginar que ele dará oportunidades a Ayden Heaven ou Leny Yoro, que ele pode escalar ao lado de Martínez.

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Apesar de possuir qualidade técnica, a falta de velocidade de Maguire pode ser um fator na perda de seu lugar na equipe sob o comando de Pochettino.

Marcus Rashford

Pochettino já havia elogiado a estrela inglesa anteriormente, descrevendo-o como um "grande jogador" enquanto o observava na Copa do Mundo de 2022.

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Mas o nível de Rashford caiu drasticamente desde então, e ele quase deixou o United após seu desentendimento com o ex-técnico Rúben Amorim — que se opôs à sua conduta.

O ponta fez atuações brilhantes durante seu empréstimo ao Barcelona na temporada passada, mas as coisas não melhoraram para ele depois de seu retorno ao United nesta temporada.

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Rashford não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência em qualquer competição com o United nesta temporada, e sua última participação como titular foi contra o Fulham, em setembro.

Se existe algum treinador capaz de reviver sua carreira, esse é Pochettino — que mostrou ser capaz de prosperar com pontas perigosos como Son Heung-min.

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Mas a queda de nível de Rashford, somada às dúvidas sobre seu ritmo de trabalho sem bola, deixa um ponto de interrogação sobre seu futuro na equipe caso Pochettino assuma o comando.

Senne Lammens

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O goleiro titular do Manchester United sofreu duras críticas nas últimas semanas, após uma série de atuações oscilantes.

Ele cometeu dois erros graves no empate entre United e Aston Villa e só manteve o gol intacto uma única vez até agora, podendo não ser um goleiro adequado ao sistema flexível de Pochettino.

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Não há dúvida de que ele começará como goleiro titular de Pochettino devido à ausência de alternativas adequadas, mas qualquer outra atuação oscilante pode levá-lo a buscar outro substituto em janeiro e depois.