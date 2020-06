Rashford e Jay-Z: atacante do United é mais um do futebol a assinar com agência do rapper

Referência no combate à pobreza e ao racismo na Inglaterra, o jovem será gerenciado pela mesma agência de De Bruyne e Kyrie Irving

Após iniciar uma mudança política na , Marcus Rashford é o novo agenciado da Roc Nation Sports. A agência do rapper americano Jay-Z gerencia a carreira de diversas estrelas do esporte mundial, como Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku e Kyrie Irving, da NBA.

A parceria entre Rashford e Jay-Z abrange diversas áreas da carreira do jogador: filantropia, relações públicas e marketing, comunicações, estratégia digital e parcerias comerciais. Além de atletas, a agência também cuida da carreira de estrelas da música como Alicia Keys e Rihanna.

A game changer on the field. A global inspiration off of it. Welcome, @MarcusRashford ! #RocFam pic.twitter.com/pVvbe2OFKv — Roc Nation Sports (@RocNationSports) June 23, 2020

Kelly Hogarth, diretor da Roc Nation Sports, comemorou a parceria: "Procuramos estas figuras que representam algo além do esporte que praticam. O que ele fez transcendeu raça, transcendeu qualquer agitação social que estamos enfrentando. Este é um rapaz de 22 anos que diz: ‘Nenhuma criança deve passar fome neste país. Isso é inaceitável.'"

"Mesmo se você fosse a pessoa mais má do mundo, era um argumento contra o qual não podia lutar. Ele foi capaz de ressoar com tantas pessoas apenas sendo ele mesmo", concluiu.

O camisa 10 do foi o epicentro do combate à pobreza na Inglaterra . Em 14 de junho, o atacante publicou uma carta aberta direcionada ao parlamento inglês relembrando sua infância humildade e mostrando preocupação com o futuro de crianças após o corte do vale-alimentação para famílias carentes no país.

O movimento iniciado por Rashford fez com que o governo inglês criasse um novo fundo em que destinará 15 libras semanais para crianças elegíveis para refeições gratuitas nas escolas, mudando a vida de mais de um milhão de ingleses. A atitude do jogador foi elogiada pelo primeiro-ministro Boris Johnson e tida como exemplar no combate à desigualdade.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020. — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020

"Eu nem sei o que dizer. Basta olhar para o que podemos fazer quando nos unimos", celebrou Rashford, que foi considerado como um herói para a imprensa de seu país. Vale destacar que ele também é um dos principais nomes da Inglaterra no combate ao racismo .