Rashford diz que era difícil "jogar o melhor" com Mourinho no Man United

O atacante não teve bins números sob o comando do português e admite que o estilo de jogo o atrapalhou

Marcus Rashford é um dos jovens jogadores mais promissores da atualidade. Mas, ainda assim, o atacante passou por um período instável sob comando de José Mourinho no Manchester United e, hoje, admite que era um pouco difícil dar o seu melhor quando tinha o português como seu treinador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Jogador mais jovem a marcar um gol pelo Manchester United em competições europeias, Marcus Rashford fez sua estreia na time principal dos Devils em 2016, sob comando de Louis Van Gaal, e, desde então, tem traçado uma boa carreira. No período entre a saída do holandês e a chegada de Ole Solskjaer, porém, deixou a desejar.

Após a demissão de Van Gaal ao final da temporada 2015-16, o United trouxe José Mourinho para comandar o time, que havia ficado sem a vaga para a Liga dos Campeões. Apesar do renome do treinador português, Rashford não conseguiu render tanto sob seu comando, principalmente por conta do estilo de jogo divergente, que o dava menos espaço para criatividade.

Em entrevista ao BT Sport, o atacante inglês explicou o motivo pelo qual, durante os dois anos e meio sob comando de Mourinho, não foram bons para ele. "Acho que o melhor futebol aparece quando podemos ser flexíveis. Com José era um pouco… 'você joga ali, você joga ali e você joga ali", contou. "Sim, você pode jogar assim, mas para mim é difícil jogar o meu melhor futebol".

Durante o período em que esteve sob comando de Mourinho, Rashford chegou a conquistar três títulos - Liga Europa de 2016-17, Copa da Liga Inglesa na mesma temporada e a Supercopa da Inglaterra de 2016 -, no entanto, seus números dentro de campo deixaram a desejar. O atacante marcou apenas 15 vezes em 81 partidas disputadas pela Premier League, até o portugues deixar o time no meio da terceira temporada.

Com a saída de Mourinho, o United contratou Solskjaer, com quem Rashford reencontrou seu bom futebol. Pela primeira vez em sua carreira ele alcançou a marca dos 20 gols na temporada em 2019-20, feito que repetiu na atual temporada. Além disso, foram 15 assistências em 2020-21, incluindo um belo cruzamento para o gol de Edinson Cavani na vitória do United por 3 a 1 sobre o Aston Villa, no domingo (9).