Rashford ainda vê vídeos de Messi, CR7 e Neymar "para ver como fazem"

Estrela do Manchester United mantém admiração por colegas de posição

Marcus Rashford admitiu que ainda assiste a vídeos de lances dos principais jogadores do mundo para aprender com os colegas de profissão. O atacante do Manchester United tem experiência de disputar a e esteve na da com a , mas mantém sua admiração por outros astros.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar estão entre os atletas citados por Rashford como forma de inspiração, além de Ronaldo Fenômeno, seu ídolo de infância. O garoto de 21 anos tinha apenas cinco anos quando o lendário camisa 9 se destacou na conquista da Copa com a seleção brasileira.

"Ainda vejo vídeos de vários jogadores. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar... Se fazem algo na rodada, quero saber como que fizeram", explicou o inglês ao The Times.

"As habilidades naturais de Messi são incríveis, é uma alegria poder ver o modo como usa o espaço. Lembro da primeira vez que enfrentei o numa pré-temporada em 2017, o time girava ao redor dele", explicou.

O costume de acompanhar astros vem de infância, cortesia da internet. "Quando era garoto, via clipes no YouTube e tentava repetir tudo. Os dribles do Ronaldinho, também assistia a muito do Ronaldo. O Fenômeno era quem fazia você amar futebol e tentar coisas que outros não tentariam", disse.