Rashford acredita que o fim de ano pode salvar jornada do United: "Temporada pode mudar em um mês"

Atacante inglês acredita que uma boa sequência na tumultuada época do fim de ano pode mudar a temporada para os Red Devils

Consistência é a palavra que Marcus Rashford entende ser a mais importante para o Manchester United. O jovem atacante dos Red Devils diz que caso a equipe consiga ser mais consistente nessa fase de final de ano, a temporada pode mudar bastante.

"Eu só quero ver o time melhorando e os jogadores melhorando individualmente para que nos tornemos mais consistentes. É isso que tem faltado a nós e é por isso que não estamos mais acima na tabela. O período do Natal é sempre cheio, por isso, consistência é o principal. A temporada pode mudar em apenas um mês, então precisamos fazer pontos e continuar melhorando", disse Rashford à MUTV.

O United chega na sexta posição da Premier League para o maior clássico da Inglaterra, contra o Liverpool. O duelo acontece no domingo (16), às 14h (de Brasília), no Anfield. Rashford deve começar como titular na equipe de José Mourinho. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Até aqui a temporada do United na Premier League é bastante decepcionante, em 16 jogos foram sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Os Diabos Vermelhos tentarão conseguir sua segunda vitória consecutiva, após golear o Fulham, na última rodada, por 4 a 1.

O camisa 10 do Manchester United entende que essa vitória sobre o time de Londres pode servir como modelo de intensidade de jogo da equipe.

"Temos que tentar manter a intensidade que mostramos nos últimos dois jogos da Premier League. É sempre bom ver a bola atingindo o fundo da rede, no último jogo [da Premier League, contra o Fulham] eu estava feliz. Fiquei contente com a performance no primeiro tempo", falou o atacante.