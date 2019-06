Rapinoe, das brigas com Trump ao drama do irmão que passou 24 anos na prisão

Megan Rapinoe não esconde a idolatria e o amor pelo irmão mais velho, Brian que vive um recomeço após passar mais de metade da vida encarcerado

Que Megan Rapinoe é, talvez, a mais brilhante estrela dessa feminina há pouca dúvida. Seus três gols e três assistências ajudaram os a se classificar com 100% de aproveitamento. Além disso, as discussões públicas com o presidente Donald Trump mostram que Megan nada tem a esconder e demonstra sua força para confrontar um dos mais influentes líderes mundiais. Como se não bastasse, a camisa 15 dos Estados Unidos precisou superar a "queda" de seu maior herói: o irmão Brian Rapinoe, que passou 24 anos de sua vida na prisão e até hoje é visto como um dos pilares da vida de Megan. As informações são da ESPN.

Brian é cinco anos mais velho que Megan. Além dos dois, a mãe Denise teve mais três filhas - uma gêmea de Megan. O que essas mulheres da família Rapinoe têm em comum? O amor incondicional e a admiração por Brian, que aos 39 anos vem vivendo um recomeço em sua vida após 24 anos de uso e venda de drogas.

Quando pequenos, Brian sempre foi o membro da família que fazia todos rirem. As imitações de Jim Carrey e as dancinhas engraçadas marcaram a memória de Megan, que viu seu irmão começar a fumar maconha aos 12 anos de idade e três anos mais tarde o viu ser preso por traficar metanfetamina na escola. Aos 15 anos de idade, Brian é encarcerado na prisão juvenil e começa a ver sua irmã mais nova demonstrar uma tristeza e revolta pelo caminho que o irmão vinha tomando.

"Por muitos anos, Megan e Rachel ficaram muito irritadas. Elas ainda me amavam, elas ainda demonstravam que estavam ali para mim, mas elas estavam tipo 'o que porra você está fazendo?'", afirmou Brian.

Aos 18 anos, depois de ser liberado da prisão juvenil, o adolescente se envolve em coisas piores. Começa a usar heroína e é preso novamente com alegações de roubo de carro, dentre outras coisas. Na prisão, Brian se aliou aos nazistas e chegou a fazer uma tatuagem da suástica na palma da mão. Conhecidas pelos intensos conflitos raciais, as prisões dos Estados Unidos tinham esse elemento segregador. Para manter-se vivo, Brian se aliou aos supremacistas brancos, assim conseguiria proteção e drogas para continuar mantendo seu vício em heroína.

Após esse período, Brian é mandado para a prisão de segurança máxima de Pelican Bay. Lá ele começa a ter mais contato com outros presos de outras culturas, raças e ideias. É também lá que ele começa questionar o próprio racismo ao virar amigo de um gangster famoso denominado Monster. Um roteiro parecido do filme "A outra história americana", só que essa na vida real.

Da prisão ele assiste às Copas do Mundo de 2011 e 2015 e se orgulha de ver sua irmã mais nova jogando pelo mais poderoso time nacional do futebol feminino. Ele ajuda a mobilizar os presos a assistir os jogos e em 2015 ele conta que toda a cadeia assistia às partidas dos Estados Unidos e vibrou loucamente com o título mundial. As pessoas presas gritavam muito a batiam nas portas das celas em comemoração ao feito. Nesse período, Brian está com 35 anos e já passou mais de metade da sua vida atrás das grades.

Em 2016, Megan Rapinoe se inspira no quarterback do San Francisco 49ers, Colin Kaepernick e se ajoelha durante o hino nacional como forma de protesto contra a brutalidade policial especialmente contra a população negra. Os gestos de Kaepernick e de Rapinoe ecoam o mundo e geram críticas especialmente dos setores mais conservadores da sociedade. Ali, Megan deu a cara a tapa ao mundo e mostrou que não abaixaria a cabeça para as repressões e as críticas que acompanhariam grande parte de sua carreira.

"Eu quero ser como Megan", disse Brian ao ver a notoriedade que sua irmã mais nova ganhava e sua falta de medo para se expor. Ela é "corajosa e fodona", conforme a descrição do irmão mais velho.

O exemplo da irmã, seu profissionalismo, o amor nutrido mesmo quando Brian parecia se dirigir cada vez mais ao fundo do poço tocaram o irmão. Ele decidiu, 24 anos depois, que era hora de largar a heroína e recomeçar.

Hoje, ele faz parte de um programa de reintegração social que permite que presos em último de pena frequentem a faculdade para recomeçar. Ele viu a irmã fazer três gols e dar três assistências, além de não cantar o hino nacional em protesto, tudo isso diante da televisão com a tornozeleira eletrônica ativa.

Megan, que declarou que "venerava" seu irmão, continua em contato com ele todos os dias até hoje. Ela não esperava, provavelmente, que o papel heróico mudaria de mãos. Megan Rapinoe deixou de ser a que venera para se tornar venerada por seu exemplo de coragem. Hoje quem detém o papel de heroína da família Rapinoe é Megan.