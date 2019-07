Rapinoe critica Fifa por três finais no mesmo dia: "É Copa do Mundo, cancelem tudo"

Uma das principais atletas dos Estados Unidos, Rapinoe opinou sobre três finais no mesmo dia: “terrível para todos nós”

Na última coletiva de imprensa antes da final da Copa da Mundo Feminina entre e , a americana Megan Rapinoe criticou a posição da Fifa em marcar três finais para o mesmo dia.

Neste domingo (07), a finalíssima da oitava edição do mundial será disputada em , na e marcará o encerramento do torneio que já foi considerado como um divisor de águas pela Fifa. Por suas vez, outras duas decisão ocorrem no mesmo dia: x pela e Estados Unidos x na Copa Oro.

Mais artigos abaixo

“É um calendário terrível para todos nós. Vocês não se sentem desrespeitados com isso? É uma terrível ideia ter tudo no mesmo dia. Pera aí, é . Cancelem tudo. Não sei como permitiram isso, ouvi que simplesmente não pensaram. O que é inacreditável. É por isso que acho que não recebemos o mesmo nível de respeito em geral”, desabafou Rapinoe.

Diferente da Copa da Mundo Masculina na qual durante todo o período de disputa nenhuma competição secundária ocorre simultaneamente, as mulheres tiveram a atenção dividida em quase todo o Mundial de 2019 por conta da realização da Copa América e Copa Oro ao mesmo tempo.

Apesar de Rapinoe considerar o cenário desrespeitoso, a Fifa prefere enaltecer o dia como um ''domingo de grandes jogos''. EUA e Holanda entram em campo às 12h (Brasília), para disputarem o título da .