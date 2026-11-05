Raphinha veio para ficar! Barcelona garante permanência do brilhante capitão brasileiro com novo contrato de peso até 2030

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O Barcelona garantiu oficialmente a permanência de Raphinha a longo prazo após o brasileiro assinar uma importante renovação de contrato que o mantém no clube até 2030. O capitão de 29 anos vive uma fase espetacular nesta temporada e consolidou sua posição como um dos atacantes mais eficientes nas finalizações do futebol mundial.

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Compromisso com o gigante catalão

O Barcelona confirmou que Raphinha chegou a um acordo para permanecer no clube por mais alguns anos. O novo contrato garante que o brasileiro ficará no Camp Nou até pelo menos 30 de junho de 2030. A renovação é uma demonstração importante das intenções do Barcelona, que recompensa um jogador que se tornou uma liderança fundamental no elenco principal.

O clube anunciou a notícia na manhã de quinta-feira e destacou o desejo mútuo de dar continuidade a uma parceria que já rendeu títulos importantes: “O FC Barcelona e Raphael Dias Belloli, conhecido no mundo do futebol como Raphinha, chegaram a um acordo para prorrogar o contrato do jogador, que permanecerá no clube até 30 de junho de 2030. O brasileiro chegou ao Barça na temporada 2022/23. Desde então, disputou 190 partidas, marcou 94 gols e conquistou três títulos de La Liga (2022/23, 2024/25 e 2025/26), uma Copa do Rei (2024/25) e três Supercopas da Espanha (2022/23, 2024/25 e 2025/26). Contra o Aston Villa, aliás, ele igualou Adriano Correia como o brasileiro com o quarto maior número de partidas na história do FC Barcelona.”

Igualando lendas e quebrando recordes

As atuações recentes do atacante brasileiro diante do gol o levaram à impressionante marca de 94 gols pelo Barcelona, igualando o lendário Ronaldinho. Para um jogador que chegou sob forte escrutínio, alcançar o mesmo número de gols do craque que tantas vezes levantou o Camp Nou representa uma enorme conquista pessoal.

Ao igualar uma das figuras mais queridas da história do futebol, Raphinha consolidou seu lugar entre os grandes brasileiros que vestiram a famosa camisa do Barcelona. Enquanto Ronaldinho encantou com seu futebol e lances inesquecíveis, Raphinha escreveu seu próprio capítulo com determinação incansável, precisão tática e frieza nas finalizações. É uma marca impressionante que o eleva de peça importante a personagem da história do Barcelona, colocando seu nome ao lado dos maiores craques do esporte.

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Forma imparável em 2026/27

A decisão de oferecer uma renovação de longo prazo se deve, em grande parte, à produção extraordinária de Raphinha nos primeiros meses da temporada 2026/27. Ele já marcou 19 gols nesta temporada, sendo 15 em La Liga e quatro na Champions League. A eficiência nas finalizações o levou à liderança da artilharia do campeonato nacional, tornando-o possivelmente o atacante mais perigoso em atividade no futebol europeu.

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A importância de Raphinha vai além dos gols, já que ele assumiu um papel de liderança expressivo no elenco nesta temporada. Sua capacidade de liderar pelo exemplo, somada à intensidade na pressão sobre os adversários, fez dele um ídolo da torcida do Barcelona. A diretoria tratou a renovação como prioridade para manter intacta a base competitiva da equipe diante de um calendário exigente em várias competições.

De olho na disputa pelo título

O anúncio chega em um momento importante para o elenco, que se prepara para um confronto decisivo contra o Atlético de Madrid neste fim de semana. Com a pausa para os jogos de seleções se aproximando, o Barcelona espera que seu capitão, agora com contrato renovado, mantenha a sequência de gols e a equipe na liderança da tabela. Sua presença oferece uma vantagem tática que será crucial na busca por mais títulos.