O brasileiro Raphinha, astro do Barcelona, recusou-se a comentar sua exclusão da lista dos trinta candidatos ao prêmio Bola de Ouro de 2026, ao mesmo tempo em que elogiou a grande vitória conquistada pelo Barça sobre o Feyenoord pela Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona abriu sua campanha na fase de liga do torneio continental com uma vitória por goleada de 5 a 1, na partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou.

Raphinha marcou dois gols na goleada da equipe catalã, confirmando seu brilho desde o início da atual temporada.

Um começo que dá confiança ao Barcelona

Raphinha disse, em declarações após a partida destacadas pelo jornal "Marca": "Acho que, quando jogamos diante da nossa torcida, temos que apresentar um futebol perfeito. O apoio da torcida faz com que tudo fique mais fácil. Começar dessa forma nos dá muita confiança."

E acrescentou: "A temporada é muito longa e passa por muitos altos e baixos. Começar dessa forma nos dá muita confiança. Nossa ideia é continuar nesse caminho, reduzir ao mínimo os períodos de queda e seguir fazendo boas partidas."

Sobre seus objetivos com o Barcelona, o ponta brasileiro limitou-se a dizer: "Estou trabalhando para isso."

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O que Raphinha disse a Lamine Yamal?

Raphinha falou sobre sua atitude com Lamine Yamal durante a partida, dizendo: "Eu já o conheço, e sei quando ele sai um pouco do clima do jogo, por isso tentei animá-lo e disse a ele que iria marcar."

E acrescentou: "E, de fato, ele conseguiu marcar, e precisava disso. O mais importante é ficar feliz pelo seu companheiro. Passei por muitas partidas em que não marquei, mas, se sei que fiz uma boa partida, saio dela feliz."

Sua posição sobre a Bola de Ouro

Raphinha recusou-se a comentar sua exclusão da disputa da Bola de Ouro, limitando-se a reforçar seu foco na equipe, e disse: "Eu não falo sobre isso, falo apenas sobre o Barcelona."